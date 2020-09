GP d'Espagne F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix d'Espagne est le troisième des quatre rendez-vous du mois d'août, deux semaines avant le début d'une troisième série de trois courses en Belgique.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différents canaux. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 14 août Essais Libres 1 11h00 - 12h30 Canal+ Décalé Essais Libres 2 15h00 - 16h30 Canal+ Décalé Samedi 15 août Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Dimanche 16 août Course 15h10 Canal+

Infos et palmarès

Le premier Grand Prix d'Espagne de Formule 1 a eu lieu en 1951, sur le tracé urbain de Pedralbes, à Barcelone. Après avoir été couru à Jarama, Montjuïc et enfin Jerez, il se tient sans discontinuer depuis 1991 sur le circuit de Barcelona-Catalunya. L'épreuve 2020 avait été maintenue au dernier moment dans le calendrier initial grâce à un accord d'une année censée donner du temps aux organisateurs pour pérenniser l'avenir du GP.

En dépit de son report tôt dans l'année en raison de la pandémie de COVID-19, Barcelone est paradoxalement la seule des dix premières manches originellement prévues au calendrier 2020 à avoir, à l'heure d'écrire ces lignes, été officiellement inscrite dans la nouvelle version du calendrier.

Longue de 4,655 km et composée de 16 virages, la piste de Barcelone propose sa configuration actuelle depuis 2007, date à laquelle une chicane a été mise en place pour casser la vitesse avant le dernier virage. La piste, utilisée quasi systématiquement pour les essais hivernaux de la F1, est connue sur le bout des doigts par les écuries, tout comme le fait qu'elle ne favorise pas les dépassements et est très dure pour les pneus en raison de son abrasivité, de ses virages en appui à haute vitesse (les virages Renault (3) et Campsa (9) notamment) et de la chaleur qui y règne, renforcée cette année par le fait que le GP a lieu en plein mois d'août. En course, il faut boucler 66 tours, pour une distance totale de 307,104 km.

Les records (depuis 2007)