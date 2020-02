Un nouvel obstacle levé pour le GP de Miami

Un vote important a permis de lever le dernier obstacle susceptible d'entraver le projet, qui pourrait désormais avancer plus rapidement. Désormais, l'approbation de la ville de Miami Gardens et du comté de Miami-Dade ne sera plus nécessaire, ce qui permet au promoteur de l'épreuve de lancer la construction du circuit sur les terrains qui lui appartiennent. Ceux-ci se trouvent dans l'enceinte du stade de l'équipe de NFL des Miami Dolphins, le Hard Rock Stadium, qui a notamment accueilli le Super Bowl pour la sixième fois de son Histoire au début du mois.

Pour parvenir à un accord, plusieurs concessions ont été faites alors que l'idée d'un Grand Prix à Miami se heurte depuis de longs mois à une résistance de certains habitants. La seule route publique qui devait être utilisée, la 199e rue, ne figure plus sur les plans, tandis que des mesures seront prises concernant les nuisances sonores ou polluantes. La promesse a également été faite de ne pas organiser d'activité en piste aux heures d'école ainsi que de nuit.

Une étude a été commandée pour mesurer l'incidence sonore de la F1 pour les habitations les plus proches et a démontré que le niveau atteint serait sous les 76 décibels, soit inférieur à celui atteint lors d'autres manifestations organisées dans le stade, notamment les concerts.

Le complexe du Hard Rock Stadium a été reconnu par les administrateurs comme une "infrastructure régionale existant pour profiter à tout le comté de Miami", selon les mots de Tom Garfinkel, PDG des Miami Dolphins. "Nous sommes ravis de mettre derrière nous ce vote qui a longtemps été différé, et de pouvoir commencer à réaliser l'investissement privé de plusieurs millions de dollars requis pour organiser une course ici", ajoute-t-il. "Il y a eu des discussions positives et productives avec les autorités locales quant aux nombreux bénéfices qu'apporte un événement mondial de cette nature."

En dépit de ce vote, la contestation des plus ardents opposants au projet n'est pas encore calmée et de futures actions ne sont pas à exclure.

