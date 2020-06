Un double Grand Prix à Sotchi n'est pas exclu

La Formule 1 a publié en début de semaine un calendrier officiel de huit Grands Prix européens à huis clos pour l'été, mais les efforts se poursuivent afin de le compléter. Au-delà de la date du 6 septembre, qui verra le paddock poser ses valises à Monza, rien n'est arrêté mais l'objectif est de rejoindre l'Asie ainsi que le continent américain à l'automne, puis le Moyen-Orient en novembre et décembre.

Entre ces deux périodes, la possibilité de rester en Europe ou à proximité est sérieusement étudiée. Après les nombreux reports et annulations du début d'année en raison de la pandémie de COVID-19, la F1 cherche à assurer l'organisation d'un maximum de courses pour garantir la viabilité sportive mais aussi financière de la saison 2020. Plusieurs options sont sur la table et aucune n'est tranchée. Comme nous l'indiquions mardi, l'une des possibilités serait de rester une semaine de plus en Italie début septembre et d'aller courir un Grand Prix sur le circuit du Mugello. On sait également que des discussions existent avec Hockenheim pour éventuellement trouver un point de chute en Allemagne.

Rien n'est encore certain pour le Grand Prix de Singapour, prévu le 20 septembre, compte tenu de la difficulté à faire bouger cette date puisque le circuit de Marina Bay est intégralement urbain. En revanche, la F1 doit – selon le calendrier originel de la saison 2020 – se rendre la semaine suivante à Sotchi et les infrastructures existantes autour du parc olympique en font un lieu attrayant car il facilite la mise en place du protocole sanitaire draconien défini pour la reprise.

À ce titre, l'idée d'y rester pour deux week-ends est là aussi à l'étude, ce que confirment les organisateurs de la manche russe. "Nous travaillons actuellement avec nos collègues de la Formule 1 sur diverses options pour l'organisation du Grand Prix de Russie", fait savoir à Motorsport.com un porte-parole de Rosgonki, promoteur de l'épreuve. "Cela s'applique à la fois au format du week-end et au nombre de courses. Si nécessaire, nous n'excluons pas la possibilité de deux Grands Prix. Sotchi a des infrastructures excellentes et modernes que nos partenaires apprécient, et l'équipe d'organisation est prête pour plusieurs week-ends de course."

Pour le moment, deux circuits accueilleront deux Grands Prix consécutifs : le Red Bull Ring au mois de juillet et Silverstone au mois d'août. Par ailleurs, toutes les possibilités sont envisagées pour certains week-ends de Grand Prix, avec un programme de roulage qui pourrait parfois se resserrer sur deux jours au lieu de trois.

