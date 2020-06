Le Mugello en lice pour un éventuel second GP en Italie ?

La Formule 1 s'apprête à dévoiler la première partie du calendrier 2020 qui débutera en juillet, soit trois mois et demi après ce qui aurait dû marquer le commencement de la saison, à savoir le Grand Prix d'Australie. La pandémie de COVID-19 est passée par là et a ensuite entraîné le report ou l'annulation des dix premières courses de l'année. La discipline travaille depuis lors pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être et organiser en peu de temps et sur une période plus compacte des courses afin de combler le retard pris.

Même si le calendrier européen qui va être annoncé ne comptera a priori pas de courses sur des circuits qui n'étaient pas initialement prévus au programme, un certain nombre de candidatures ont été étudiées afin d'aller plus loin dans la saison européenne si jamais il n'était pas possible d'organiser convenablement des GP en dehors du Vieux Continent. Car en effet, cette seconde partie de la campagne 2020 reste à définir plus précisément et la question se pose particulièrement pour les épreuves se tenant sur des tracés urbains (Bakou, Singapour et Sotchi). Ces dernières, en plus d'être les plus compliquées à organiser sur le plan logistique puisqu'elles demandent un temps de préparation plus long qui s'accommode mal de l'incertitude actuelle, ont l'inconvénient de se situer dans des aires urbaines peu propices à la mise en place de mesures d'isolement et de sécurité optimales en période de pandémie, condition pourtant sine qua non à la tenue de ces GP.

En Italie, en dehors de Monza dont la présence au calendrier 2020 est assurée, Imola avait fait part, dès l'annonce du report du GP de Chine en février dernier, de son envie de revenir en discipline reine. Une proposition réitérée deux mois plus tard, au plus fort de la crise sanitaire, avec cette fois la condition du huis clos. Cependant, le tracé permanent qui a longtemps accueilli le Grand Prix de Saint-Marin n'est pas en dehors de la ville et il paraît compliqué de pouvoir y assurer l'isolement du paddock.

En revanche, selon les informations de Motorsport.com, l'option du Mugello est semble-t-il plus intéressante et l'Automobile Club d'Italie étudie sérieusement l'éventualité qu'un second GP sur le sol italien s'y déroule, en cas de besoin. En effet, le circuit toscan détenu par Ferrari serait idéal pour un huis clos, ce qui permettrait d'éviter par ailleurs d'éventuels problèmes d'accès du public qu'une course dans des conditions normales pourrait poser. La question en serait même désormais, après quelques semaines de pourparlers, au stade de l'étude de faisabilité d'un autre Grand Prix italien.

Cette situation aurait l'avantage, en organisant éventuellement la course une semaine après le GP d'Italie à Monza, de permettre de rapprocher deux épreuves géographiquement (300 km séparent les deux pistes) tout en offrant un défi différent aux écuries et pilotes sur le plan sportif. La FIA et Liberty Media étudient en tout cas toutes les possibilités et les candidatures pour pouvoir avancer sur un calendrier 2020 complet et faire face à d'autres défections.

Avec Franco Nugnes et Léna Buffa