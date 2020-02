Imola se propose à la F1 pour remplacer le GP de Chine

Le circuit d'Imola, longtemps hôte du Grand Prix de Saint-Marin, a contacté le président de l'Automobile Club d'Italie, Angelo Sticchi Damiani, au sujet de la possibilité d'organiser un Grand Prix en remplacement de Shanghai, pour le moment reporté. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari n'a plus accueilli la Formule 1 depuis 2006, mais n'a jamais abandonné l'idée d'un retour de la discipline sur sa piste.

En 2016, il avait fait campagne pour organiser le Grand Prix d'Italie, au moment où le circuit de Monza connaissait des difficultés. En mars 2011, le circuit s'était proposé pour organiser au dernier moment les deux manches de Bahreïn, annulées à cause des violentes manifestations qui avaient eu lieu. Le président du circuit, Uberto Selvatico Estense, a assuré qu'il serait possible pour Imola d'être prêt à temps, et qu'il possède la licence pour accueillir la F1.

"Ce serait très difficile à organiser, mais la piste est prête", a-t-il assuré à Motorsport.com. "Nous pouvons avancer très vite pour organiser un Grand Prix, comme nous l'avons fait par le passé. Nous ne serions pas dans des conditions idéales, mais si c'est nécessaire, nous le ferons. Nous avons l'homologation pour la F1. Le bâtiment des stands est aux normes, je pense qu'il nous manque une partie des hospitalités, mais nous pouvons organiser cela très vite si nécessaire."

En dépit de son enthousiasme, Selvatico Estense a reconnu que les problèmes logistiques et commerciaux pourraient être insurmontables : "C'est un peu mission impossible, mais pourquoi pas ? Tout est possible si Liberty le veut. Je suis un rêveur ! J'ai toujours espéré que cette opportunité se présenterait. Mais c'est très difficile, c'est vrai."

Inévitablement, compte tenu des délais et du manque de temps pour vendre les billets, Imola ne pourrait pas payer une taxe similaire aux autres courses européennes, ce qui déciderait immédiatement Liberty à ne pas aller plus loin, indépendamment des problèmes logistiques : "Évidemment, il ne sera pas possible de payer les mêmes taxes que ce que paient les autres. Mais c'est arrivé de la même manière par le passé en GP2, quand le promoteur nous a demandé de régler leur problème. Nous avons finalement trouvé un accord et ça a été possible."

"Quand j'ai parlé à M. Sticchi Damiani, il a dit que ce n'était pas seulement une question de temps, mais aussi une question d'argent. Nous sommes à une bonne période sur le plan de la situation politique. Nous avons un nouveau président de la région Reggio d'Émilie. Nous discutons d'événements sportifs très importants, donc je pense que les gens feront leur maximum, mais je ne sais pas si ce sera suffisant."

Si la course devait avoir lieu sur le circuit d'Imola, Selvatico Estense admet qu'il serait heureux de faire revenir le nom du Grand Prix de Saint-Marin, afin de ne pas organiser deux Grands Prix d'Italie : "Nous avons l'opportunité d'utiliser le nom de Saint-Marin, car j'avais parlé avec les responsables qui étaient d'accord. Je pense que ça ne serait pas un problème."