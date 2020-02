L'objectif ambitieux de Racing Point pour 2020

Malgré un budget parmi les plus faibles de la grille, la structure de Silverstone s'était déjà classée au quatrième rang lors des saisons 2016 et 2017, avant de perdre du terrain en raison de ses difficultés financières puis de son placement sous administration judiciaire à l'été 2018.

Alors rachetée par un consortium mené par Lawrence Stroll, Racing Point bénéficie désormais de davantage de ressources et fait donc preuve d'ambition pour la campagne à venir – la première où l'impact de ces ressources supplémentaires se fera ressentir.

Pour autant, atteindre cette fameuse quatrième place derrière les trois top teams ne sera pas facile, compte tenu de la concurrence des McLaren, Renault et autres AlphaTauri. "Ce n'est pas facile, et vous avez raison, il y a du monde", confirme Otmar Szafnauer, directeur d'équipe, pour Motorsport.com. "Comme je le dis toujours, s'il n'y avait pas le top 3, le championnat serait génial, on ne saurait pas qui va faire la pole, qui va gagner la prochaine course, cela ferait des batailles fabuleuses."

"Mais je suis convaincu que nous avons le potentiel pour être quatrièmes. Pour ce faire, il nous faut deux pilotes capables de marquer des points à chaque course." Rappelons que les deux Racing Point RP20 seront pilotées par Sergio Pérez et Lance Stroll, duo identique à celui de l'an passé.

L'écurie britannique aura en tout cas la tâche facilitée par le plafond budgétaire mis en œuvre à partir de 2021, puisque les équipes de Formule 1 ne pourront dépenser plus de 175 millions de dollars (161 M€) par an, bien que certaines dépenses en soient exemptées. Mercedes et Ferrari en particulier vont devoir faire des économies, tandis que Racing Point ne devrait même pas atteindre ce chiffre.

"Malheureusement, je pense que nous allons rester un peu en dessous des grosses équipes en matière de budget, mais ce n'est pas la question. Nous avons l'habitude d'être performants avec peu d'argent, et notre budget a augmenté significativement. Si nous conservons notre efficacité, je pense que nous serons capables de nous battre avec les grandes équipes", conclut Szafnauer.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas