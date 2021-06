GP de Styrie - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la 34e fois que la Formule 1 se rend sur le circuit de Spielberg : le dernier Grand Prix en date fut celui de Styrie en 2020, remporté par Lewis Hamilton. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP de Styrie 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 25 juin

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 26 juin

Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Sport

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+

Dimanche 27 juin

Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès

Le circuit de Spielberg a accueilli quasiment tous les Grands Prix d'Autriche de F1, sous ses diverses dénominations et configurations : Österreichring entre 1970 et 1987, l'A1-Ring entre 1997 et 2003 et donc le Red Bull Ring depuis 2014. Depuis 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le circuit organise aussi le Grand Prix de Styrie.

Longue de 4,318 km et composée de 10 virages, la piste du Red Bull Ring favorise la vitesse avec trois pleines charges et surtout le plus petit nombre de virages du calendrier. Toutefois, sur le plan technique, les différents virages ne sont pas simples puisque quasiment tous impactés par les changements de dénivellation de la piste, située dans la région montagneuse de Styrie. En course, il faut boucler 71 tours, pour une distance totale de 306,452 km.

Les records

Record de la pole Valtteri Bottas

Mercedes 1'02"939

(moy. : 246,982 km/h) 2020 Meilleur tour en course Carlos Sainz

Ferrari 1'05"619 (moy. : 236,895 km/h) 2020

Les 10 derniers polemen et vainqueurs à Spielberg

Année Pole position Victoire 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2019 Charles Leclerc Max Verstappen 2018

Valtteri Bottas Max Verstappen 2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015

Lewis Hamilton Nico Rosberg 2014

Felipe Massa Nico Rosberg 2003

Michael Schumacher Michael Schumacher 2002

Comme toujours, les prévisions sont variables d'un organisme à l'autre. Il semble toutefois y avoir une constante : de la pluie devrait possiblement faire son apparition vendredi et plus probablement samedi. En revanche, pour dimanche, les choses sont plus fluctuantes avec des possibilités d'orages évoquées mais aussi de journée ensoleillée et sèche. La journée de la course devrait en tout cas être la plus chaude du week-end, avec des températures pouvant grimper jusqu'à 29°C.

