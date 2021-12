Jost Capito positif au COVID-19 et absent à Djeddah

L'écurie Williams sera privée ce week-end – et probablement le suivant – de son directeur Jost Capito. Le patron de l'écurie britannique, qui est arrivé en début d'année puis a pris les manettes de l'équipe après le départ de Simon Roberts au mois de juin, n'a pas pu voyager depuis le Royaume-Uni vers l'Arabie saoudite.

L'Allemand a été testé positif au COVID-19 avant de se déplacer à Djeddah, où se tient ce week-end l'avant-dernière manche de la saison 2021. L'écurie Williams et la Formule 1 ont confirmé l'information ce jeudi matin, sans toutefois préciser son état de santé.

"La FIA et la Formule 1 confirment que le PDG de Williams Racing et directeur d'équipe Jost Capito a été testé positif au COVID-19 avant de voyager vers Djeddah pour le Grand Prix d'Arabie saoudite ce week-end", peut-on lire. "Jost suit désormais les recommandations des autorités de santé britanniques. Il n'y a pas eu d'incidence plus large sur le personnel de Williams Racing et l'équipe continuera à opérer comme prévu sur le circuit."

Williams n'a pas précisé les modifications induites par cette absence, mais Dave Robson devrait logiquement prendre en charge les opérations de l'écurie tout au long du week-end saoudien.

Depuis dimanche dernier, l'équipe de Grove est endeuillée par la disparition de son fondateur, Frank Williams, à l'âge de 79 ans. Ce décès a provoqué une vive émotion dans le monde de la F1 et l'écurie souhaite rouler à Djeddah en son honneur. Plusieurs hommages auront lieu pour célébrer la mémoire de celui qui a dirigé l'écurie qui portait son nom pendant plus de 40 ans.