Pirelli testera un composé 2024 en essais libres à Suzuka

À Suzuka ce week-end, les pneus Pirelli seront à l’épreuve d’un circuit qui, avec Silverstone, est l'un des plus exigeants du calendrier en la matière. L’endroit est donc idéal pour profiter des deux séances d’essais libres du vendredi afin de tester les pneus 2024. Après avoir travaillé sur la construction des futures enveloppes, désormais validée, le manufacturier unique de la Formule 1 se concentre sur les composés. Tous seront approuvés le 1er décembre, dans la foulée des derniers essais pneumatiques menés à Abu Dhabi juste après le dernier Grand Prix.

Sur le tracé du GP du Japon, Pirelli testera plus particulièrement son futur composé C2, dans un week-end où les écuries disposeront pour leur allocation habituelle des actuels C1, C2 et C3, soit les gommes les plus dures de la gamme. Deux trains de ces pneus prototypes C2 seront fournis à chaque pilote pour les EL1 et les EL2, en plus des 13 jeux d'enveloppes pour le week-end.

"Vendredi, toutes les écuries auront l’opportunité de tester une nouvelle version du composé C2, en vue de son homologation pour la saison prochaine", confirme Mario Isola, directeur de la branche sportive de Pirelli. "Cette dernière évolution devrait fournir davantage de grip que l’actuel C2, et ainsi s’intégrer de manière plus cohérente entre le C1 et le C3."

Pirelli rappelle que ces essais entrent dans le cadre du "programme de développement qui a récemment été redéfini pour 2024". Le manufacturier a en effet dû adapter en urgence la fin de ce programme après avoir consacré l’essentiel des précédents tests à des pneus capables de fonctionner sans couverture chauffante... avant que la F1 ne reporte une nouvelle fois l’interdiction des dites couvertures à 2025 au plus tôt.

Après le composé C2 au Japon, Pirelli procédera d’une manière similaire lors des deux séances d’essais libres du Grand Prix de Mexico, où le futur composé C4 sera cette fois mis à disposition des écuries.

En ce qui concerne le Grand Prix du Japon à proprement parler, les conditions météorologiques pourraient accentuer le défi pneumatique puisque la région a enregistré ces derniers jours des records de température pour la saison, le mercure dépassant les 33°C. L’effet sur la dégradation pourrait donc être majeur, sur un asphalte réputé pour présenter un niveau élevé d’abrasivité.

"Avec ses charges latérales et verticales significatives, Suzuka est aussi exigeant pour les pneus que pour les pilotes", souligne Mario Isola. "Ces exigences sont équitablement réparties entre les quatre roues, avec dix virages à droite et huit à gauche sur un tour de 6 km. Devant ces caractéristiques relevées, on apporte au Japon les pneus les plus durs de 2023 : C1, C2 et C3."