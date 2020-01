Renault : "Pas d'équipe aussi avancée que nous sur 2021"

En constante progression depuis son retour avec une équipe d'usine début 2016, Renault F1 a connu un coup d'arrêt en 2019 sur le plan des résultats, retombant de la quatrième à la cinquième place du championnat constructeurs. La marque française a entrepris de rebâtir une écurie pour gagner après avoir racheté Lotus il y a maintenant un peu plus de quatre ans, mais réduire l'écart avec les meilleurs prend du temps et demande également à jouer les équilibristes sur le plan des ressources. Dans la manière d'aborder la saison qui se profile, la donne est délicate pour l'intégralité du plateau : quand et comment préparer au mieux la future réglementation 2021 sans pour autant gâcher les perspectives à très court terme ?

Dans la situation de Renault, le choix est assumé puisque Cyril Abiteboul assure qu'une majeure partie des ressources de l'écurie a basculé très tôt sur les préparatifs de la saison 2021. Une précocité qui fait même penser au directeur général de l'équipe française que personne d'autre n'a franchi le pas plus tôt que le Losange. Dans le clan tricolore, on ne veut pas manquer la "grosse opportunité" que confère l'entrée dans une nouvelle ère réglementaire.

"Il n'y a aucune équipe qui aborde 2021 de la même manière que nous le faisons", assure Cyril Abiteboul dans une interview accordée au magazine MotorSport. "Je ne crois pas qu'il y ait une équipe aussi avancée que nous sur 2021, tout simplement parce que nous avons décidé d'y allouer énormément de ressources. Mais 2021 ne devrait pas être une excuse pour vivre une mauvaise saison en 2020. Je m'attends à une meilleure saison, et à ce que nous soyons capables de concrétiser les changements et les améliorations réalisés cette année."

Pour parvenir à ses fins, Renault doit en moins de deux ans réduire de manière considérable l'écart qui sépare son écurie des trois meilleures que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull Racing. "Ce sera la prochaine difficulté et c'est toujours l'objectif pour nous", admet Cyril Abiteboul, qui remet en perspective le plan de marche établi. "C'est un objectif pour 2021. Dans notre programme, tout a été construit autour de cet objectif à long terme de 2021, car conformément à notre stratégie, c'est la première grosse opportunité pour y parvenir. Mais avant 2021 il y a 2019, il y a 2020. Il y a un résultat et une pression à court terme que tout le monde fait reposer sur nous. Et c'est normal, ça fait partie du sport."