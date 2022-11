Sprint : Brawn demande de la prudence face à d'éventuels changements

Charger le lecteur audio

Introduit en 2021, le sprint F1 peine à faire l'unanimité dans le paddock en en dehors. Et alors que s'est tenue ce samedi à Interlagos la sixième épreuve de ce type, la troisième en 2022, des discussions sont en cours concernant l'éventuelle modification du format pour l'an prochain.

Si certains pilotes ont milité pour l'application de changements, ils devront également convaincre Ross Brawn. Interrogé par Motorsport.com au Brésil, le directeur général de la F1 s'est félicité du spectacle proposé lors du sprint du Grand Prix de São Paulo et a indiqué qu'il ne souhaitait pas que la F1 s'éloigne du format actuellement en place.

"La course a été très plaisante", a-t-il confié. "Je pense que le circuit aide, il illustre la sélection du bon type de circuit pour l'année prochaine. Nous regardons s'il y a des changements dans le format à envisager pour l'année prochaine mais nous avons déjà des fondations incroyables. Nous devons donc être très prudents concernant les changements. Je ne pense pas que nous devrions passer à un format radicalement différent."

Le Britannique a ajouté : "C'était une course fantastique et géniale. Les spectateurs ont eu droit à un spectacle formidable. Les qualifications sont spéciales mais pas autant que [le sprint] d'aujourd'hui, je l'ai vraiment apprécié."

"Je ne veux pas spéculer [sur le changement du format] pour le moment, je pense qu'il est plus juste d'en parler à la FIA et aux équipes. Nous avons fait quelques présentations il y a environ un an, elles n'ont pas vraiment changé. Nous voulions nous mettre d'accord sur les six sprints [par an] et sur les circuits. Je pense que lorsque nous verrons les circuits, nous pourrons être un peu plus informés au moment de parler du format que nous pourrions adopter. Mais comme je l'ai dit, le format actuel fonctionne très bien. Nous devrions donc être prudents et ne pas faire de changements."

Le sprint du Grand Prix de São Paulo

Dernièrement, il a été question de la séparation du sprint du reste du week-end afin que le classement de l'épreuve n'ait plus d'impact sur l'ordre de la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Cette proposition sera débattue lors de la prochaine réunion de la Commission F1, vendredi 18 novembre.

La modification du régime de parc fermé devrait également être évoquée. Aujourd'hui, le gel des réglages est mis en place au début des qualifications, soit avant les Essais Libres 2 dans le cas d'un week-end sprint. Brawn a ainsi estimé que la possibilité de modifier les réglages lors de cette séance pourrait améliorer la situation.

"Vendredi, lors de la réunion de la Commission F1, nous parlerons du parc fermé et de la possibilité de le mettre en place après le sprint, afin d'avoir des EL2 plus significatifs", a expliqué le directeur. "Je pense que nous pouvons nous occuper de choses générales et un peu plus importantes, mais il s'agit désormais d'une évolution, pas d'une révolution."

En 2021 et 2022, trois épreuves sprint ont été organisées dans une saison. La F1 a obtenu le feu vert de la FIA pour doubler ce chiffre l'an prochain, toutefois les six circuits qui se chargeront d'accueillir des sprints en 2023 sont encore en cours d'examen.

Brawn a révélé que le championnat s'intéressait avant tout à "la capacité à dépasser", ajoutant ensuite : "Une course sprint à Monaco serait évidemment très ennuyeuse. [Interlagos] est probablement l'un des meilleurs circuits. Nous avons une liste des circuits qui, selon nous, conviennent au sprint. Le Brésil est au sommet de la liste, un endroit comme Monaco est en bas. Nous voulons bien répartir les sprints sur l'année et trouver les bons circuits. Le type de circuit sur lequel nous nous rendrons est une priorité absolue."

Avec Adam Cooper