Situation débloquée : il y aura six courses sprint en 2023

Après quelques mois de tergiversations et un délai demandé par la FIA, le projet d'organiser six courses sprint en 2023 a officiellement été adoptée ce mardi. Ce format, testé l'an dernier et reproduit cette saison, à chaque fois sur trois Grands Prix, sera donc deux fois plus présent l'année prochaine. Il était voulu par les dirigeants de la Formule 1, soutenus par les écuries, mais en avril dernier la FIA avait freiné le processus car son président, Mohammed Ben Sulayem, tenait à s'assurer des conséquences financières et de la nécessité ou non pour l'instance de mettre la main à la poche.

Ce refus avait d'ailleurs suscité la colère à l'époque, la FIA étant ainsi taxée de "cupidité" par des acteurs du paddock s'exprimant anonymement. Après des semaines de blocage, le feu vert a finalement été donné à l'issue d'un vote favorable du Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Et ce sera sans modification apportée à l'entente commerciale entre la fédération et la F1.

"Je suis heureux que nous puissions confirmer que six sprints feront partie du championnat à partir de 2023, en s'appuyant sur le succès du nouveau format introduit pour la première fois en 2021", a commenté Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Le sprint génère de l'action pendant trois jours. Les pilotes se battant tous pour quelque chose dès le coup d'envoi, le vendredi, jusqu'à l'événement principal, le dimanche, ce qui ajoute de la tension et de l'enthousiasme au week-end. Le retour des fans, des équipes, des promoteurs et des partenaires a été très positif et le format donne une nouvelle dimension à la Formule 1. Nous voulons tous nous assurer de son succès à l'avenir."

Le projet de six courses sprint désormais entériné, les dirigeants de la F1 vont pouvoir se pencher sur les circuits qui accueilleront ce format exceptionnel. Cette année, deux courses sprint ont eu lieu, à Imola et au Red Bull Ring, et la troisième est prévue au Brésil. Auparavant, en évoquant une première fois la possibilité de six épreuves de ce type, la F1 avait donné sa préférence à Bahreïn, Imola, Montréal, au Red Bull Ring, Zandvoort et Interlagos. Alors qu'un calendrier historique de 24 Grands Prix a été dévoilé la semaine dernière, cela signifie qu'un quart des manches disputées le seront sous le format incorporant une course sprint, celle-ci rapportant des points aux huit premiers (8-7-6-5-4-3-2-1) et décidant de la grille de départ pour la course du dimanche. En dépit de cette augmentation, la F1 continue de jouer la carte de la parcimonie, là où le MotoGP a décidé de tout changer en 2023.

"La confirmation que six week-ends de course comprendront un sprint à compter de la saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1 est un autre exemple de la croissance et de la prospérité continues au plus haut niveau du sport automobile", a ajouté Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Grâce à une étroite collaboration avec Stefano Domenicali et nos collègues de la FOM, nous avons conclu une analyse approfondie de l'impact de l'ajout de séances sprint et avons ajusté des paramètres importants de nos travaux pour nous assurer qu'elles continuent à être réglementées au plus haut niveau."

"Les séances sprint apportent une dynamique passionnante au format de week-end de course et se sont avérées populaires au cours des deux dernières saisons. Je suis certain que cette tendance positive se poursuivra et je suis heureux que le Conseil mondial du sport automobile ait donné aujourd'hui son accord pour que [des sprints supplémentaires] puissent avoir lieu."

