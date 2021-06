Le tracé du Grand Prix d'Abu Dhabi va être modifié

Dernière manche du calendrier, qui accueillera cette saison la Formule 1 du 10 au 12 décembre prochains, le Grand Prix d'Abu Dhabi se disputera sur un circuit en partie remanié. Le tracé de Yas Marina va en effet faire l'objet de travaux de modifications durant l'été, dans le but d'améliorer le spectacle en piste.

Présente au championnat sans discontinuer depuis sa création en 2009, l'épreuve organisera cette année sa treizième édition et entend donc procéder à un lifting, réclamé à cor et à cri par plusieurs acteurs de la F1 depuis un certain temps déjà.

Circuit ultra-moderne de 5,554 km, Yas Marina est autant apprécié pour son cadre exceptionnel que critiqué pour le manque de spectacle qu'il propose généralement. Les pilotes disant y prendre du plaisir sont rares, tandis que dépasser y est devenu un exercice de plus en plus compliqué au fil du temps.

L'an passé, une nouvelle course sans saveur avait relancé les demandes pour que la piste évolue, celles-ci émanant même des pilotes. "Peut-être que nous pourrions toucher au tracé – je sais qu'il y a quelques alternatives ici – car malheureusement, le dimanche, c'est compliqué. C'est parfois un peu morne, côté spectacle", confiait Daniel Ricciardo à l'époque.

Des remarques qui ont donc été entendues puisque ce lundi, les promoteurs du Grand Prix annoncent "un certain nombre de changements apportés au circuit de Yas Marina". Ils précisent que "les modifications, prévues pour l'été, seront mises en œuvre afin d'augmenter le potentiel de dépassements et l'action en course ainsi que le spectacle visuel".

PDG d'Abu Dhabi Motorsports Management, Saif Al-Noaimi a apporté quelques précisions sur la démarche, dont les détails ne sont pas encore connus. "Nous cherchons à améliorer la course en piste", assure-t-il. "Nous avons écouté les spectateurs, les fans, les pilotes, la F1 et la FIA, et nous avons travaillé sur certains changements excitants cette année au niveau du tracé."

Il faudra encore patienter un peu pour connaître précisément les changements apportés à cette piste, mais tout sera bel et bien prêt pour l'édition 2021.

"L'objectif est naturellement de créer davantage d'opportunités roue contre roue", ajoute Saif Al-Noaimi. "Nous voulons créer plus d'opportunités de dépassement, et créer un circuit globalement plus rapide et fluide compte tenu de la réglementation actuelle des monoplaces. Nous avons hâte de voir des dépassements, de l'action, et nous espérons que le titre se jouera ici."

Parmi les zones qui pourraient évoluer, il y a la portion où l'on trouve l'épingle avant la longue ligne droite opposée, qui est précédée d'une chicane ne favorisant pas les duels en piste.

Le circuit de Yas Marina n'est pas le seul à avoir entrepris des changements pour favoriser les zones de dépassements. À Melbourne, le circuit de l'Albert Park a lui aussi été modifié avant l'édition 2021 dans l'espoir d'améliorer le spectacle, avec des travaux qui ont concerné plusieurs virages.