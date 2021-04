Le nouveau tracé de Melbourne sera cinq secondes plus rapide

Le circuit de l'Albert Park connaît actuellement un certain nombre de modifications apportées à sa piste, censées faciliter les dépassements en vue du Grand Prix d'Australie 2021, qui aura lieu en novembre à Melbourne. La galerie photos ci-dessus vous permet de découvrir les travaux qui sont actuellement en cours.

Le changement le plus visible est le complexe des virages 9 et 10, ce virage à droite précédé d'un gros freinage étant remplacé par une courbe rapide abordant Lakeside Drive. Un certain nombre d'autres zones seront également élargies ou re-profilées pour créer davantage de trajectoires ou de dévers favorisant les batailles roue contre roue.

L'Australian Grand Prix Corporation a désormais formellement dévoilé les modifications en question ainsi que ses attentes pour ce nouveau tracé. Le premier virage sera élargi de 2,5 mètres côté droit, tout comme le virage 3 de quatre mètres, avec un dévers ajusté. Le virage 6 sera élargi de 7,5 mètres côté droit également pour devenir une courbe rapide : la vitesse minimale va monter en flèche, de 149 km/h à 219 km/h. Cette courbe fera partie de la section très rapide et fluide jusqu'au virage 13.

Les changements des virages 9/10 verront probablement la mise en place d'une quatrième zone DRS dans Lakeside Drive, tandis que le virage 13 va devenir plus lent et plus serré grâce à une légère extension en entrée et à un angle plus serré au point de corde. Le dévers sera également ajusté et le virage élargi de trois mètres. Le virage 15 sera lui aussi élargi côté droit et verra son dévers réajusté. Le système de numérotation des virages va également évoluer : ils seront au nombre de 14. Les virages 11/12 seront désormais connus sous le nom de 9/10.

D'après l'AGPC, ces changements vont entraîner une chute des chronos d'environ cinq secondes en qualifications, pour atteindre une prédiction de 1'15"8. Cela signifierait une vitesse moyenne de 251 km/h (+15 km/h), avec une nouvelle vitesse de pointe de 330 km/h à l'approche du virage 11. C'est également là que la force centrifuge sera la plus forte, avec 5,4 g. La voie des stands a déjà été élargie de deux mètres, la vitesse maximale devrait y passer de 60 km/h à 80 km/h, et la surface de la piste sera refaite entre les éditions 2021 et 2022.

Daniel Ricciardo, l'un des pilotes de Formule 1 consultés pour ce changement de tracé, a bon espoir que les courses soient plus spectaculaires à l'avenir. "Élargir certaines cordes, rendre certains endroits plus droits pour permettre davantage d'aspiration… C'était la priorité et je suis convaincu que ça va être bien", a déclaré l'Australien. "Tous les circuits urbains sont un défi, mais l'Albert Park est très rapide, ce qui ne fait qu'y contribuer."

"Il y a beaucoup de virages en quatrième et en cinquième vitesse, et c'est très étroit à certains endroits. C'est un circuit où il a été difficile de dépasser à cause de cette largeur et parce qu'il est si rapide. Changer certaines cordes et créer davantage de place, en donnant plus de possibilités de plonger pour dépasser ou même de changer de trajectoire pour sortir de l'air sale, je pense que ça aidera vraiment."

"Avec ces voitures, les changements devraient aider beaucoup. À partir de 2022, si la saison prochaine tient toutes ses promesses concernant la capacité à suivre la voiture de devant, alors venir sur un circuit comme l'Albert Park avec ces changements devrait rendre le spectacle assez incroyable. Sur le papier, ça s'annonce bien."