Une Red Bull F1 va rouler à Bathurst

Red Bull participera à l'ouverture de la saison de l'Intercontinental GT Challenge avec une animation sur et hors piste. Une RB7, utilisée lors de la saison 2011 du Championnat du monde de F1, effectuera des tours de démonstration sur le circuit emblématique de Bathurst.

Le pilote de la voiture pour la démonstration sera officiellement dévoilé en 2023, mais cela pourrait facilement entrer dans les attributions du nouveau troisième pilote Daniel Ricciardo, dont le rôle inclut les activités commerciales. Par le passé, l'Australien n'a guère caché son admiration pour Bathurst et son désir de découvrir le circuit en personne.

L'exhibition Red Bull verra également les voitures et les pilotes accessibles au public dans le cadre d'une exposition dans le paddock des 12 Heures de Bathurst. "Oracle Red Bull Racing est l'actuel Champion du monde de Formule 1 ; le simple fait de les avoir lors de cette épreuve est un privilège, mais savoir que la F1 de Red Bull va faire le tour du Mont Panorama sera une expérience unique", a déclaré Shane Rudzis, directeur des 12 Heures de Bathurst.

"Ce sera un spectacle comme nous n'en avons jamais vu aux 12 Heures et cela portera l'événement à un niveau entièrement nouveau. Ce sera la meilleure occasion en 2023 pour les fans australiens de F1 de s'approcher de près de ces machines et une occasion encore plus rare de voir une Formule 1 faire le tour du Mont Panorama."

Red Bull a déjà organisé des événements promotionnels en Australie, Ricciardo ayant conduit deux fois des F1 Red Bull dans sa ville natale de Perth. La deuxième opération remonte au Perth Speed Fest en 2015, qui comprenait le pilotage d'une RB7 dans les rues du quartier des affaires. Mark Webber a également parcouru le Sydney Motorsport Park au volant d'une RB7 lors du Top Gear Festival en 2013.

En ce qui concerne les F1 au Mount Panorama, Jenson Button détient le record non officiel du tour sur le circuit avec 1'48"8 établi au volant d'une McLaren MP4-23 en 2011. C'était dans le cadre d'un événement organisé par Vodafone, et Craig Lowndes, légende des Supercars, avait également fait des tours au volant de la McLaren et n'avait échoué qu'à une seconde au record de Button.

Les 12 heures de Bathurst 2023 se dérouleront du 3 au 5 février.