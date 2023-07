Des F1 vont à nouveau rouler à Bathurst

L'Australian Racing Group a ajouté une "cavalcade de monoplaces" au programme de Bathurst avec six courses de démonstration de 20 minutes qui se dérouleront pendant le week-end. Le peloton sera limité à 10 voitures et sera trié sur le volet, les pilotes et les bolides potentiels étant invités à se porter candidats à l'inscription.

Les monoplaces qui pourront participer seront des "voitures à ailerons et à pneus slicks de haute performance" issues de catégories telles que la Formule 1, l'IndyCar et la Formule Renault 3.5. Les S5000 feront également partie de la démonstration, cette catégorie ne pouvant toujours pas courir à Mount Panorama sans restrictions de puissance.

Bathurst a déjà eu un avant-goût de la Formule 1 cette année, avec Liam Lawson qui a parcouru le célèbre circuit au volant d'une Red Bull RB7 lors des 12 Heures en février.

Lire aussi : Pas de record pour Red Bull F1 à Bathurst

Malgré l'attente, le Kiwi n'avait pas tenté de battre le record du tour officieux de Jenson Button, établi au volant d'une McLaren F1. "C'était probablement la chose la plus cool que j'ai faite dans ma vie", avait-il déclaré par la suite. "C'était vraiment, vraiment cool. J'ai fait un tour dans la voiture de sécurité ce matin pour avoir un aperçu de cet endroit. Le faire dans une Formule 1 est complètement fou."

"Honnêtement, dans le premier tour, j'étais très nerveux, mais après ça, je me sentais vraiment bien. C'est complètement à fond dans le Chase [l'enchaînement rapide qui précède l'ultime virage du circuit, ndlr], on freine à 120, 130 mètres. La voiture a très bien réagi aux bosses. Au sommet, ça allait vraiment vite."

"C'est la chose la plus spéciale que j'ai faite. Disputer une séance officielle de F1, les essais libres, l'année dernière, est la plus grande réussite que j'ai connue. Mais faire quelque chose comme ça dans une voiture que je regardais en grandissant est encore plus spécial. Du pur plaisir. C'était cool."

La cavalcade se déroulera sur deux séances par jour lors du Bathurst International. Les 12 Heures de Bathurst se dérouleront du 10 au 12 novembre.