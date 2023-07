24 courses par saison, la limite selon les directeurs d'équipe

Avant que les Grands Prix de Chine et d'Émilie-Romagne ne soient annulés, le calendrier 2023 comptait un nombre record de 24 courses. Et puisque Shanghai et Imola feront leur retour en 2024, le Championnat du monde vivra la saison la plus chargée de son histoire, avec 24 épreuves réparties sur huit mois de compétition.

Si la F1 fait de la régionalisation sa priorité afin de limiter son empreinte carbone, ce qui commence à se ressentir sur la calendrier 2024, les déplacements resteront nombreux. C'est pourquoi Zak Brown, PDG de McLaren, espère qu'une limite a été atteinte.

"Je pense que 24 est la limite", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Stefano [Domenicali, PDG de la F1] va l'établir en tant que tel. Il y a une demande pour, probablement, 30 Grands Prix. J'aimerais qu'il y ait un jour 24 Grands Prix, mais que, pour englober plus de marchés, il y ait 20 Grands Prix fixes et huit en alternance, de sorte que l'on soit présent sur 28 marchés 24 fois par an."

"Je pense que ce serait un bon moyen de conserver le calendrier tel qu'il est actuellement tout en l'élargissant. Le calendrier a été certainement amélioré d'un point de vue logistique, et ce n'est pas facile parce que chaque [épreuve] a une raison pour vouloir une certaine date, ou parce qu'il y a d'autres événements, des jours fériés, des choses comme ça. C'est donc une priorité pour nous tous et je ne doute pas que les choses vont continuer à s'améliorer."

Zak Brown, PDG McLaren Racing

En outre, l'augmentation du nombre de Grands Prix par an a un impact majeur sur le bien-être du personnel, qui ne cesse d'être sollicité et dispose de très peu de temps de repos. Les équipes auront donc pour mission de ménager le plus possible leurs employés.

"Les 24 courses ont été beaucoup débattues", a déclaré Mike Krack, directeur d'Aston Martin. "Nous avons aussi les deux, trois courses consécutives. Dans l'ensemble, je pense que nous ne sommes probablement pas loin de la limite de ce que nous pouvons faire ou de ce que nous pouvons accepter. Mais ce sont aux équipes de trouver des moyens de rendre cela viable pour leurs employés."

"Je pense que toutes les équipes le font, en discutent, essaient de trouver des solutions. Mais [l'agrandissement du calendrier] montre la force de la F1 et c'est quelque chose que nous avons tous accepté. Maintenant, nous devons trouver des moyens pour que cela soit viable pour tout le monde."

Une solution déjà mise en place depuis quelques années est la rotation du personnel. Selon Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari, celle-ci doit être accrue. "La vie est beaucoup plus facile pour moi que pour les mécaniciens", a affirmé le Français. "Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que si quelqu'un peut se plaindre, ce sont davantage les mécaniciens que les directeurs d'équipe. C'est pour eux que nous essayons d'amorcer une rotation."

"Mais j'éviterais d'être arrogant. Il y a cinq ans, nous avions des difficultés à trouver 16 ou 17 promoteurs désireux d'organiser des courses. Aujourd'hui, nous avons un énorme succès. J'éviterais de dire : 'Non, je veux rester à la maison le week-end prochain. J'ai un barbecue avec ma femme !'"

"On peut toujours dire 24 [courses maximum]. C'est plus que 23 et moins que 25. Je ne sais pas quel est le bon chiffre mais j'ai l'impression que c'est assez bien équilibré. Il est certain que nous avons besoin d'une sorte de rotation pour [le personnel] parce que j'arrive sur la piste le jeudi et je repars le dimanche soir, quand eux arrivent le lundi et partent le lundi [d'après]. Ce n'est pas la même vie. Pour moi, ça va. Pour eux, on va mettre en place la rotation."