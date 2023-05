Pris dans un "train DRS", Stroll échoue hors des points

Dans une épreuve où il n'y a eu aucun abandon et où son équipier Fernando Alonso a confirmé le statut de seconde force du plateau d'Aston Martin sur le tracé de Miami, la 12e place finale de Lance Stroll sur l'autre AMR23 fait mal. Le Canadien est le seul pilote parmi les cinq meilleures écuries du week-end à ne pas être parvenu à se classer dans le top 10, laissant ainsi sa chance à Kevin Magnussen au volant de la Haas.

Le sort de Stroll a en partie été scellé la veille, lors des qualifications où il a été éliminé dès la Q1 en raison d'une mauvaise gestion pneumatique. "C'était juste une course difficile, avec un train DRS tout du long. Et oui, le mal était fait hier", a-t-il reconnu.

"Il n'y avait pas de dégradation et oui, c'était difficile de doubler. Quand il n'y a pas de dégradation et que vous ne pouvez pas vraiment dépasser, c'est toujours difficile quand vous commencez à l'arrière." Plus tard, il ajouté : "Au début, je savais qu'à moins d'avoir une voiture de sécurité ou quelque chose en fin de premier relais, il serait difficile d'en tirer quelque chose."

Stroll a été entendu se plaindre d'un manque d'informations à la radio : "J'avais l'impression d'être un peu coincé dans le trafic et qu'il ne se passait pas grand-chose dans la course. Alors oui, je voulais juste savoir ce qui se passait, et peut-être adopter une stratégie alternative. Je vais en parler [à l'équipe]."

Et justement, l'équipe, a-t-elle selon lui appris de l'erreur de samedi en qualifications ? "Je pense que ça fait partie de la course. Parfois, vous avez raison, parfois vous avez tort. Si nous étions passés, nous aurions eu trois trains pour la Q2, ou potentiellement la Q3, et cela aurait pu nous être bénéfique. Avec le recul, il est toujours facile de voir ce que l'on aurait pu faire différemment. Mais il est certain que le fait de passer la Q1 et d'avoir des qualifications faciles, en nous mettant dans une meilleure position, aurait rendu la journée bien meilleure."

Sur une note plus légère, le Canadien a été interrogé sur le message radio d'Alonso évoquant l'un de ses dépassements après l'avoir vu sur l'écran géant. "J'ai appris ça, je suppose qu'il vivait une course tranquille à l'avant. Je ne sais pas ce qui s'y passait. Je n'ai pas eu le temps de regarder la télé ! [Son podium] est une bonne chose pour l'équipe. Mais je suis assez mécontent de mon week-end. Je n'ai pas marqué de points, j'en attendais plus."

Au classement pilotes, Stroll, dont il faut souligner que la préparation a été tronquée par sa chute à vélo et les multiples blessures qui ont suivi, ne compte qu'un tiers des points de son équipier Fernando Alonso, qui signait à Miami son quatrième top 4 consécutif.

Avec Adam Cooper