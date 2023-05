Magnussen offre un point à Haas malgré un départ "merdique"

Comment résumez-vous votre Grand Prix, Kevin ?

Je pense que c'est un bon week-end. Très solide. Évidemment, je rêvais d'un peu plus que d'un point. Mais toutes les grosses équipes ont terminé la course et n'ont pas connu de problèmes. Il était donc assez difficile de marquer des points. Il n'y a pas eu de cadeau à proprement parler. Et nous avons quand même inscrit une unité, donc je suis assez satisfait. [Il y a eu] probablement un peu plus de dégradation que ce que j'aurais aimé, mais je pense que nous avons fait un bon pas en avant ce week-end.

Qu'avez-vous pensé du show d'avant-course ? Ça a été une distraction ?

Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion.

Pouvez-vous nous parler de la bataille avec Charles Leclerc ?

J'ai pris un départ merdique, j'ai commencé à patiner et j'ai tout de suite arrêté. Et puis je ne me souviens plus. Le départ a été merdique et j'ai ensuite eu une longue bataille avec Leclerc, qui a été dure pour mes pneus, et avec le recul, j'aurais probablement dû en prendre un peu plus soin, mais peu importe. Je considère que nous avons eu une bonne journée.

Vous avez l'air de vous être bien amusé...

Oui, bien sûr. C'est amusant de se battre en piste, évidemment. Mais j'aurais préféré ne pas avoir à me battre et être devant, mais c'est comme ça.