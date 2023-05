Leclerc déplore une Ferrari "très inconstante en course"

Septième au départ, septième à l'arrivée. Après avoir connu deux accidents au virage 7, l'un en Essais Libres 2 et l'autre en qualifications, le week-end de Charles Leclerc ne s'est pas franchement arrangé au Grand Prix de Miami. Le pilote Ferrari a passé une bonne partie de la course à batailler avec Kevin Magnussen dans le peloton, et s'il a fini par prendre l'avantage sur la Haas, il s'est avéré impuissant face aux Mercedes – y compris celle de Lewis Hamilton, partie 13e.

Faisant le point au micro de Canal+, Charles Leclerc avait la mine des mauvais jours, particulièrement insatisfait des caractéristiques de sa SF-23 – y compris avec des problèmes qui ne s'étaient pas présentés auparavant. "Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose, parce que le premier relais en medium, je n'avais absolument aucun grip – mais vraiment aucun. On est complètement à côté de la bonne fenêtre des pneus en mediums en début de relais", déplore le Monégasque.

"Après, en durs c'est un petit peu mieux. Mais bon, toujours très loin de ceux avec qui on a envie de se battre. Il faut vraiment qu'on bosse. On a une voiture qui est très inconstante en course, c'est très difficile d'aller à la limite. En plus de ça – je ne crois pas que c'est un défaut de la voiture – il y a vraiment un truc qu'il faut qu'on regarde sur la voiture, je touchais énormément par terre dans les virages rapides, mais vraiment énormément, ce n'était pas un vrai problème hier ni les jours d'avant. Il faut qu'on regarde car ce n'est pas trop normal."

Reste à savoir quel a été l'impact des évolutions sur le comportement de la monoplace, notamment avec le nouveau plancher. Jock Clear était très optimiste à ce sujet avant cette course, mais peut-être cette contre-performance remet-elle les nouvelles pièces en question. "On va regarder à quel point les évolutions vont dans la bonne direction et font ce qu'on attendait. Mais clairement, on n'est pas au niveau que l'on voulait. Dans les lignes droites on a pas mal de mal pour l'instant, surtout quand les autres ont le DRS", conclut Leclerc.