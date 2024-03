Steiner s'attendait aux bons débuts de Haas en 2024

Ayao Komatsu a eu tort, et il en est sans doute ravi ! Le nouveau directeur de l'écurie Haas prévenait en février dernier qu'il s'attendait à se retrouver "vers le fond de grille" pour débuter la saison 2024. Après les trois premiers Grands Prix, ses hommes ont inscrit quatre points et la structure américaine, septième du championnat constructeurs, devance trois équipes qui n'ont pas encore ouvert leur compteur (Stake F1, Williams et Alpine).

Prédécesseur du Japonais à la tête de Haas, Günther Steiner assure qu'il n'est pas surpris, et ne comprend pas la stratégie de communication consistant à minimiser les attentes autour des monoplaces toujours confiées cette année à Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

"Ils ont fait du bon travail, et j'ai toujours dit à Gene Haas que j'avais raison sur la position où ils termineraient, car je connaissais les chiffres de la soufflerie", assure Günther Steiner, reconverti consultant TV et nommé cette semaine ambassadeur du Grand Prix de Miami.

"Je pense qu'au début, ils ont minimisé les choses pour avoir une excuse au départ, et puis c'était mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Pour moi, c'est une erreur. Et je pense que tout le monde était convaincu que c'était la bonne voie ; j'en étais convaincu. Mais à mon avis, ce n'est pas cette année qui compte, c'est le moyen terme. On peut, d'une année sur l'autre, dire que l'on est mauvais et finalement faire mieux."

Günther Steiner assure qu'à travers ses propos, il n'entend pas valoriser le travail qu'il a mené jusqu'à son départ. Il insiste en revanche sur le rôle selon lui déterminant qu'a joué le directeur technique Simone Resta, désormais en partance pour Mercedes : "Je ne dis pas que c'est moi, je dis que l'équipe et Simone Resta ont fait du bon travail, car la voiture était terminée l'an dernier, avant que je ne parte. Elle était terminée et déjà en cours d'assemblage."

"Je suis très heureux que l'écurie marque des points, car j'aime ces gens, il y a beaucoup de monde qui est là-bas depuis le début, donc je n'ai pas de ressentiment par rapport à ça", ajoute-t-il. "Je suis assez content quand ils marquent des points, car je sais que l'équipe technique en Italie a fait du bon boulot l'an dernier. Ils ont travaillé très, très dur pour produire la voiture qui court actuellement. Seul le temps nous dira ce qui se passera à l'avenir."

Propos recueillis par Filip Cleeren