Hamilton retrouve le moral après une course d'attaque

Rapide mais malchanceux en Azerbaïdjan, Lewis Hamilton avait systématiquement perdu une position entre le départ et l'arrivée des deux courses de Bakou, le sprint et le Grand Prix du dimanche. Une semaine plus tard, pour l'épreuve de Miami, le septuple Champion du monde est enfin parvenu à faire mieux que sa position de départ, bien que la tâche ait été facilitée par une élimination en Q2 le samedi.

"C'était une bonne journée, bien meilleure qu'hier [le samedi]. Ça avait été difficile en qualifications, se qualifier 13e n'était évidemment pas génial car cela rendait la course beaucoup, beaucoup plus difficile pour nous", a-t-il commenté à l'arrivée.

"C'était génial, rien qu'être dans une [bonne] position. Lors du sprint et de la dernière course [à Bakou], je reculais, et c'est démoralisant quand vous reculez. C'était génial d'avoir du rythme et de voir les voitures devant, de voir la progression et de savoir qu'on allait se battre. Nous avons également eu quelques beaux dépassements."

Seulement treizième sur la grille, alors que son coéquipier George Russell occupait la troisième ligne, Hamilton a mis à profit la stratégie pneumatique alternative (des durs aux mediums) en profitant des arrêts des hommes en mediums pour remonter au classement, puis de la fraîcheur des enveloppes marquées en jaune pour attaquer en fin de parcours.

De nouveau treizième à la sortie des stands pour son seul arrêt de la journée, le #44 a gagné sept places en moins de 20 tours, avec des ultimes dépassements sur Pierre Gasly et Charles Leclerc, et s'est offert huit points à l'arrivée, qui sont venus s'ajouter aux 12 unités inscrites par Russell, au pied du podium.

"Les 20 premiers tours ont été difficiles parce que nous étions dans un train de DRS, mais après cela, j'ai pu commencer à m'échapper. J'ai vraiment apprécié mes luttes avec toutes les voitures. C'était génial de rattraper l'Alpine et de dépasser la Ferrari à la fin", a-t-il affirmé.

"C'est vraiment impressionnant que [les Ferrari] soient très rapides sur un tour, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette course. Si je m'étais qualifié là où j'aurais dû me qualifier, j'aurais connu une journée beaucoup plus facile, mais je préfère des journées comme celle-ci où il y a un peu d'adversité et où vous devez tout mettre bout à bout pour performer."