Verstappen insiste sur les progrès de Red Bull et Honda

Assurant dès vendredi soir qu'il ne s'estimait pas en mesure de jouer la pole position à Spa-Francorchamps, Max Verstappen visait la troisième place sur la grille de départ. Mission accomplie pour le Néerlandais, qui est toutefois passé tout près d'un meilleur résultat. Son chrono en Q3 n'est en effet qu'à 15 millièmes de seconde de Valtteri Bottas. En prenant connaissance de cet écart dans son tour de décélération, le pilote Red Bull Racing a d'abord semblé frustré en répondant qu'il avait trop tôt manqué d'énergie. Plus à froid, il estime toutefois qu'il n'aurait pas pu faire mieux, tandis que l'écart avec le poleman Lewis Hamilton se chiffre à une demi-seconde.

"On essaie de gérer l'énergie tout au long du tour, mais je crois que c'était probablement ce qu'il fallait faire pour être le plus rapide", assure Verstappen. "C'est juste que lorsque l'on sort du dernier virage, on a toujours l'impression que le moteur n'accélère pas comme d'habitude car il manque cette énergie. Mais celle-ci a été utilisée ailleurs. C'est un ressenti. Quand je vais analyser les données, je vais probablement constater que c'était quand même la meilleure façon de faire, mais ça procure parfois une sensation un peu bizarre."

Au terme de cette séance de qualifications, Verstappen estime qu'il y a davantage de points positifs que prévu, notamment en ce qui concerne l'écart avec Mercedes.

"Avec les longues lignes droites ici, ce n'est jamais facile pour nous", rappelle-t-il. "Mais nous avons réussi à trouver immédiatement un bon équilibre sur la voiture en EL1, ça aide. C'est un week-end positif et je n'ai vraiment pas à me plaindre. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'écart le plus serré entre Mercedes et nous en qualifications, sur un circuit où ne nous y attendions pas vraiment. Alors je suis très heureux de ça. Les qualifications se sont bien passées."

Un écart resserré en qualifications qui ne permet cependant pas à Verstappen d'aborder la course avec confiance en ce qui concerne la lutte pour la victoire, et ce quelles que soient les conditions climatiques qui seront réservées aux pilotes dimanche après-midi.

"Si l'on regarde la différence de chrono avec Lewis, je ne pense pas que nous allons soudainement commencer à nous battre [contre lui] en course", prévient-il. "Mais on ne sait jamais. Et puis il y a la météo aussi, j'espère que ça entrera en ligne de compte et rendra les choses un peu plus difficiles pour tout le monde. Surtout sur ce circuit, s'il y a une incidence météo, ça peut devenir très amusant."