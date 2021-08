Vettel convoqué par les commisaires pour la procédure d'avant-course

Sebastian Vettel est parti de la 10e place sur la grille de départ pour terminer deuxième pour Aston Martin au Hungaroring après une course chaotique qui a vu sept pilotes être pris dans des accidents au premier virage.

Vettel s'est hissé à la troisième place au moment du drapeau rouge avant de prendre la deuxième place lorsque Lewis Hamilton s'est garé seul sur la grille un tour plus tard et que le reste du peloton est rentré pour chausser les pneus slicks, ce qui a laissé le pilote Aston Martin seulement derrière Esteban Ocon.

Bien que sentant qu'il avait plus de rythme qu'Ocon, Vettel n'a pas pu rattraper et dépasser le pilote Alpine, terminant à la deuxième place.

Mais Vettel va maintenant se rendre devant les commissaires après avoir été convoqué avec Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Lance Stroll pour "non-respect présumé des instructions du directeur de course" au moment de la "procédure d'avant-course".

Le document cité se rapporte à la cérémonie d'avant-course entourant la partie "We Race As One" et l'hymne national, définissant les devoirs des pilotes sur une période de trois minutes.

Comme cela ne concerne pas la course, il est peu probable qu'une pénalité importante soit infligée, mais c'est la première fois que les commissaires de la FIA enquêtent sur des pilotes à ce sujet.