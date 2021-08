Sur un nuage, Ocon félicite "le travail d'équipe" d'Alonso

Esteban Ocon vient d'entrer dans l'Histoire de la Formule 1. Près de onze mois après le succès de Pierre Gasly, le pilote devient le 14e Français à remporter un Grand Prix. Toujours très à l'aise sous la pluie, le pilote Alpine a parfaitement joué sa carte au moment du départ en se tenant loin des incidents du premier tour. Propulsé à la deuxième place, Ocon a ensuite bénéficié de l'erreur stratégique de Lewis Hamilton et Mercedes pour prendre les commandes de la course dans les premières boucles.

Une fois installé en tête, Ocon n'a pas commis une seule erreur et a su garder la tête froide dans les moments critiques : lorsque Sebastian Vettel a tenté le pari de l'undercut, ou encore lorsque ce même Vettel est revenu à la charge quelques instants plus tard, alors que le Français tentait d'effacer des retardataires récalcitrants.

Outre la victoire d'Ocon, il s'agit également de la première victoire de Renault sous sa nouvelle identité, Alpine. Cette victoire franco-française est également la première depuis le triomphe d'Olivier Panis avec Ligier, au Grand Prix de Monaco 1996.

"C'est la première victoire depuis que Renault est revenu en Formule 1, nous avons eu quelques moments difficiles cette saison que nous avons surmontés ensemble, avec l'équipe. Nous sommes revenus au niveau à Silverstone, et c'est génial", a commenté Ocon en sortant de sa monoplace.

Porté à bout de bras par Fernando Alonso, Ocon a également eu une pensée pour le travail de défense de son coéquipier lorsque Hamilton, avec des pneus plus frais, représentait une réelle menace pour la victoire. "Félicitations à Fernando aussi, parce que je pense que cette victoire, c'est aussi grâce à lui", a-t-il ajouté. "Ça a été un grand travail d'équipe pour une journée fantastique."

"C'est génial de travailler avec Fernando", a-t-il ajouté. "Nous formons un super duo, nous poussons l'équipe à progresser, à essayer de s'améliorer et de se rapprocher de la tête. Tout le monde m'a dit beaucoup de choses sur Fernando, mais tout est faux. Je peux vous dire que c'est un gars fantastique et j'apprécie vraiment notre relation."

Esteban Ocon revient de loin. Arrivé par la petite porte en F1 au Grand Prix de Belgique 2016, le Français a connu quelques modestes succès avec Force India avant de se retrouver sans volant à l'issue de la saison 2018. Relégué à un rôle de réserviste chez Mercedes, son ancien mentor, Ocon a retrouvé les grilles de départ avec Renault. Sa saison 2020 a été très difficile à gérer mais elle a malgré tout été conclue par un beau podium au Grand Prix de Sakhir. Avant ce Grand Prix de Hongrie remporté avec brio, Ocon sortait à peine d'un mois de juin vierge de points et où il avait été éliminé deux fois d'affilée en Q1.

"Juste un grand merci pour toute la confiance que l'on m'a accordée dans les moments difficiles, lorsque j'étais éliminé en Q1, perdu en 17e position", a-t-il lancé. "L'équipe a gardé confiance et nous sommes de retour à notre place, donc c'est fantastique. Seb a été méga rapide pendant toute la course, il m'a mis une grosse pression. Mais on a réussi à le tenir à distance, c'était un bel effort. J'aurais voulu que tout le monde soit ici [sur le circuit] après ce moment. Je vais prendre l'avion tôt demain matin, et nous allons vivre un grand lundi, je vous le dis."