Bottas n'a pas assez "faim" dans les luttes en piste

Valtteri Bottas a signé en 2019 sa meilleure saison en termes de résultats avec quatre succès (Australie, Azerbaïdjan, Japon et États-Unis) et une deuxième place finale au classement du Championnat du monde, sa meilleure position à la fin d'une campagne depuis ses débuts. Le Finlandais a cependant terminé à 87 unités de son équiper Lewis Hamilton, sacré Champion du monde pour la sixième fois.

La saison du Finlandais a été marquée par quelques épisodes coûteux qui l'ont handicapé dans sa lutte pour le titre. Au Canada, une mauvaise séance de qualifications l'a placé en retrait lors de la course. En Allemagne, une erreur alors que Hamilton connaissait une course désastreuse l'a empêché de reprendre de gros points. En Hongrie, un premier tour mouvementé l'a éliminé de la course à la victoire et même au top 6.

Mais plus encore et en dépit de progrès nets, Mark Webber, ancien pilote Minardi, Jaguar, Williams et Red Bull, estime que Bottas n'a pas dans sa panoplie tous les ingrédients pour se mettre au niveau. "La saison a été difficile pour Valtteri", a déclaré l'Australien dans le podcast "On The Marbles" de Channel 4. "Ferrari devait prendre les devants après les essais hivernaux, ça n'a pas été le cas, et Mercedes l'a fait et ils ont été très forts. Ensuite, il y a eu la résurgence de Ferrari en milieu d'année, et de nouveau Lewis a juste démontré son expérience dans le fait de composer avec ce problème brûlant quand Ferrari s'est montré.

"Bottas, au niveau [des luttes] roues contre roues, cette faim, ce combat, aller jusqu'au bout, souvent on manque un peu de ça avec Valtteri. Lewis a produit une masterclass par rapport à tout le monde ; Leclerc est arrivé avec quelques uppercuts, Seb [Vettel] avec quelques uppercuts, ils les a encaissés un à un. Sur la saison, son niveau d'endurance est extraordinaire."