Wolff : La F1 ne peut pas "faire du freestyle" avec les formats de course

Alors que les Qualifications Sprint du Grand Prix d'Italie n'ont pas répondu aux attentes des spectateurs en raison du faible nombre de dépassements, la Formule 1 cherche encore un moyen d'améliorer le spectacle sur la piste. Dernièrement, Ross Brawn a révélé que le championnat pourrait modifier le format des Qualifs Sprint en 2022, tandis que Ferrari a soutenu l'idée d'une grille inversée.

Toto Wolff n'est quant à lui pas partisan du changement. Le directeur de Mercedes s'est opposé aux grilles inversées et n'a pas semblé être convaincu par les bienfaits des Qualifs Sprint qui, selon lui, ne récompensaient pas assez les équipes.

En attendant la tenue des troisièmes et dernières Qualifs Sprint de 2021, prévue pour le Grand Prix du Brésil, Wolff a indiqué que la F1 ne devait pas perdre de vue son modèle méritocratique et a mis en garde les dirigeants du championnat concernant les changements drastiques au nom du spectacle.

"Nous avons résisté à des expérimentations par le passé car elles étaient trop controversées et ne correspondaient pas aux valeurs du championnat, celles de la course pure", a expliqué Wolff. "Nous avons de grandes personnalités aujourd'hui, [la F1] est diffusée correctement, et les gens savent que c'est une méritocratie : le meilleur pilote et la meilleure voiture gagnent. Cette année, on voit qu'il y a un plus grand nombre de voitures compétitives et une belle bataille au sommet."

"Donc, qu'importe notre décision, que nous poursuivions ou abandonnions [les Qualifs Sprint], les équipes, la FIA, la FOM et la Commission F1 doivent toutes se montrer très attentives. Je ne pense pas que nous devrions frapper ces règles avec une batte de baseball (sic). Nous avons de trop grandes responsabilités pour faire du freestyle avec les règles. Si le Grand Prix du Brésil se montre passionnant, alors peut-être que nous aurons l'envie de poursuivre l'aventure. Mais certaines des suggestions qui ont été faites sont simplement absurdes."

Interrogé sur le format à utiliser si les Qualifs Sprint venaient à disparaitre et si l'idée d'une grille inversée venait à être abandonnée, Wolff a suggéré la mise en place d'un format traditionnel amputé d'une séance d'essais. "Débutons le vendredi après-midi avec les EL1, puis les EL2 le samedi matin", a proposé l'Autrichien. "Organisons des qualifications classiques et un Grand Prix fantastique le dimanche."

"Peut-être devons-nous participer à un warm-up le dimanche matin pour offrir aux spectateurs un peu plus de spectacle. En tout cas, je raccourcirais le nombre de séances d'essais libres pour avoir plus d'incertitude dans les résultats mais je garderais le reste [du week-end] tel quel."