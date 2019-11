Une zone DRS supplémentaire ajoutée au circuit de Mexico

Le circuit de Mexico comptait jusqu'ici deux zones de DRS : une située dans la ligne droite principale et l'autre dans la ligne droite entre les virages 3 et 4. Ces deux zones sont commandées par un seul point de détection, qui se trouve au niveau du virage 15, ce qui signifie qu'en course tout pilote qui en bénéficie et double un adversaire dans la première zone aura quand même le droit d'ouvrir son dispositif dans la seconde portion.

Pour l'édition 2019, les instances ont décidé d'ajouter une zone supplémentaire. Celle-ci se trouve entre le virage 11, qui conclut la spectaculaire portion des Esses, et le virage 12, qui est celui qui ramène les concurrents dans le désormais fameux stadium. La cellule de détection de l'écart pour cette zone est entre les virages 9 et 10. Cette portion est a priori peu propice aux dépassements avec les F1 actuelles, puisque l'entrée dans le stadium n'est pas marquée par un très gros freinage, mais elle devrait permettre aux pilotes de garder le contact.

Pour rappel, le DRS est un dispositif qui permet, en course, à tout pilote situé à moins d'une seconde de l'adversaire qui le précède de bénéficier d'un surplus de vitesse grâce à l'abaissement du volet supérieur de l'aileron arrière. Ce dernier, offrant alors une moins grande résistance à l'air, accentue automatiquement la vitesse de pointe de la monoplace qui l'utilise. En essais libres et en qualifications, l'utilisation du DRS est libre (sans condition de proximité avec une autre voiture) dans les zones prévues à cet effet.

Cette saison, des zones DRS ont déjà été ajoutées aux circuits de Sakhir (Bahreïn) et de Marina Bay (Singapour). Certains ont également vu le retrait d'une zone, comme Silverstone (Grande-Bretagne) ou Hockenheim (Allemagne).