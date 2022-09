Du carburant durable en F2 et F3 dès 2023

Charger le lecteur audio

Dès l'an prochain, les voitures des championnats FIA de Formule 2 et de Formule 3 utiliseront un carburant durable à 55%, et ce pourcentage augmentera progressivement pour atteindre 100% en 2027. L'accord passé entre la FIA et Aramco, compagnie pétrolière saoudienne, fait partie des mesures prises par la Formule 1 et l'organe directeur pour atteindre un objectif de zéro émission carbone d'ici 2030.

Tous les championnats régis par la FIA seront tenus d'alimenter leurs voitures avec des carburants durables à 100% à partir de 2026, ceux-ci devant être introduits en F1 en même temps que la nouvelle génération d'unités de puissance hybrides.

"Aramco est un leader dans ce domaine", a affirmé Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Sous réserve de l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, [Aramco] concrétisera nos ambitions en matière de carburant durable, en étroite collaboration avec nos collègues en F2 et en F3, qui non seulement forment les pilotes de demain mais offrent également un superbe banc d'essai pour les dernières innovations en sport automobile."

"En 2026, la F1 passera à un carburant durable à zéro émission qui offrira une solution révolutionnaire pour le secteur automobile et ailleurs. Avec le soutien d'Aramco et de tous nos constructeurs, nous pouvons accélérer le passage au net zéro."

L'introduction des carburants durables se fera sur une base "drop-in", les groupes propulseurs actuels pouvant les tolérer avec des changements mineurs. Cette année, le Championnat du monde des Rallyes est devenu la première discipline FIA à utiliser un carburant 100% durable, via P1 Racing Fuels. À noter que l'entreprise se charge également de fournir un carburant durable à 15% en WTCR, qui vise également les 100%.

"La durabilité est une priorité absolue dans le monde d'aujourd'hui, et nous travaillons depuis un certain temps pour rendre [nos championnats] plus respectueux de l'environnement", a ajouté Bruno Michel, PDG de la F2 et de la F3. "L'objectif de passer au carburant synthétique ne peut être atteint que grâce au partenariat avec une entreprise de l'envergure d'Aramco, qui est déterminée à produire un carburant durable avancé dans un avenir proche."

"Il est plus facile de mettre en œuvre un changement aussi important en F2 et en F3, car il s'agit de catégories monotypes avec des fournisseurs uniques. Nous sommes très heureux d'assumer un rôle d'innovation, comme nous l'avons fait la saison dernière avec l'introduction des pneus 18 pouces maintenant utilisés en F1, et de faire les premiers pas vers un carburant synthétique durable."