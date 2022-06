Vips dans le mur, Hauger vainqueur à Bakou

Charger le lecteur audio

Après une course sprint chaotique remportée par Frederik Vesti hier, les pilotes s'alignaient de nouveau sur la grille de départ du circuit de Bakou, cette fois-ci pour la course longue. Le premier des 29 tours se passait relativement bien à l'avant du peloton. Jüri Vips, le poleman, conservait son avantage. Théo Pourchaire, qui avait raté ses qualifications, gagnait trois positions au départ pour se retrouver dans les échappements de son rival au championnat, Felipe Drugovich.

En revanche, le grabuge avait lieu à l'arrière : Amaury Cordeel ratait son point de freinage dans le virage 4 et décollait sur la Campos d'Olli Caldwell. La voiture de sécurité était déjà de sortie.

L'Aston Martin s'effaçait au quatrième tour, laissant Vips décider du rythme pour la relance. Comme Jehan Daruvala hier, l'Estonien relançait le plus tard possible pour éviter de donner l'aspiration à ses poursuivants. Les positions restaient figées à l'avant, Vips menant devant Liam Lawson et Marcus Armstrong. Pourchaire perdait une place face à Jake Hughes, puis une autre par Jack Doohan. L'autre Français, Clément Novalak, naviguait en queue de peloton, à la 16e place.

Daruvala et Ayumu Iwasa étaient les premiers pilotes à s'arrêter pour se débarrasser de leurs gommes super tendres au début du huitième tour. Novalak, en proie à des problèmes mécaniques, jetait l'éponge. Les premiers hommes de tête suivaient dans les stands au tour suivant. Lawson perdait beaucoup avec un arrêt raté, bénéficiant ainsi à Dennis Hauger. Drugovich, en difficulté sur le premier relais, remontait également grâce à un changement de gommes rapide.

C'est après le ballet des stands que la voiture de sécurité était de nouveau de sortie, cette fois pour des sorties de piste de Roy Nissany et Cem Bolukbasi. Alors que l'Israélien tentait de dépasser par l'extérieur, il tapait la roue arrière du Turc, à l'intérieur, projetant les deux voitures dans le mur du virage 2. Ralph Boschung, dernier au départ, en profitait pour tenter un coup de poker en chaussant des gommes violettes.

Seul pilote à ne pas avoir changé ses gommes, Calan Williams était chargé de relancer la meute. Le Britannique optait également pour une stratégie très tardive, piégeant Pourchaire, Iwasa, Hughes, Doohan et Lawson (accrochages), ainsi qu'Armstrong qui perdait trois positions. La voiture de sécurité virtuelle était de sortie pour nettoyer la piste. En repassant par son stand pour changer son aileron, Pourchaire calait, le renvoyant en queue de peloton.

En tête, Williams partait tout droit au virage 3, sa stratégie décalée étant désormais ruinée. Le compteur de tours cédait sa place à un chronomètre, et à neuf minutes du terme, Doohan se voyait infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir crevé un pneu de Lawson au redémarrage. Boschung, Hughes, Pourchaire et Iwasa étaient également sous enquête. Mais la course réservait un dernier coup de tonnerre : à six minutes de la fin, le leader Vips tapait le mur dans la section étroite du château ! L'Estonien, qui tenait la victoire, perdait encore de très gros points.

La voiture de sécurité sortait une dernière fois : Hauger, nouveau meneur, précédait Logan Sargeant et Drugovich. Alors que le chronomètre arrivait à son terme, la course se terminait dans le sillage de la voiture de sécurité.

Une nouvelle course chaotique, marquée par de nombreux accidents, qui n'a pas souri aux Français. Le Norvégien a signé son deuxième succès en Formule 2, tandis que Drugovich a creusé l'écart à 49 unités en tête du classement.

Bakou - Course Principale