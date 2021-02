Bird l'emporte dans le chaos, Lynn évacué à l'hôpital

Après les soucis rencontrés par Venturi et Mercedes, les Flèches d’Argent ainsi que Norman Nato peuvent disputer l’épreuve mais doivent partir du fond de grille. Victime de l’accident qui a entraîné l’enquête sur le moteur Mercedes en fin d’EL3, Edoardo Mortara, déclaré apte après son court passage à l’hôpital, ne peut courir faute de monoplace prête à temps.

Après avoir signé la pole, Robin Frijns conserve la tête au départ alors que derrière Sam Bird prend autoritairement la seconde place à Sérgio Sette Câmara. Après quatre tours, Jean-Éric Vergne passe Tom Blomqvist qui a commis une erreur au freinage d’un virage. Da Costa se joue à son tour du pilote NIO quelques boucles plus tard. Les DS Techeetah semblent très à l’aise en début de course.

En tête, Bird continue de mettre la pression sur Frijns alors qu’un écart s’est créé avec Sette Câmara. Vergne est le premier pilote de tête à activer son Attack Mode. Le Français ne perd qu’une position, face à son équipier, mais la reprend assez rapidement. Grâce à son choix, Vergne parvient à dépasser Nico Müller quand ce dernier prend son surplus de vitesse, mais le double Champion reste en revanche derrière Oliver Turvey. Cela ne dure pas longtemps : le Français, au prix d’un gros freinage, s’empare de la quatrième position.

Peu avant le quart d’heure de roulage, Frijns prend son Attack Mode et laisse la tête de course à Bird. Le Néerlandais revient rapidement sur le Britannique qui préfère attendre. Une petite erreur puisque non seulement il se fait dépasser en piste par la Virgin mais également par la Dragon quand il prend son bonus de puissance. Il dépasse certes Câmara rapidement mais l’écart s’est creusé avec le leader. Vergne a profité de cette séquence pour se rapprocher du podium.

DS Techeetah laisse échapper une chance

Peu avant la mi-course, Bird est revenu à moins d’une seconde de Frijns alors que Vergne s’offre la troisième place au prix d’un dépassement à l’intérieur sur Sette Câmara. Derrière, un accrochage a lieu entre Wehrlein et Dennis, l’Allemand ayant littéralement collé son vis-à-vis dans le mur peu avant l’entrée des stands ; il sera sanctionné d'un Drive Through plus tard. La BMW arrêtée sur la zone entre l’entrée des stands et la piste déclenche un Full Course Yellow et l’épreuve est donc neutralisée et les écarts maintenus. Da Costa et Frijns avaient déclenché leur second Attack Mode peu avant.

La course reprend avec une vingtaine de minutes au compteur. Frijns se fait pressant sur Bird alors que Da Costa dépasse aisément Vergne. Les DS Techeetah sont revenues très près des deux leaders, ce qui bloque un peu Bird pour déclencher lui-même son surplus de puissance. Alors que la lutte est âpre en tête, le top 4 se regroupe en moins d’une seconde et demie. Mais la situation se tend alors entre les deux pilotes de l’écurie franco-chinoise qui s’offrent une lutte à la limite et se font surtout perdre du temps, Vergne prenant l'avantage en ayant manqué d'être poussé dans le mur par Da Costa.

Malin, Câmara, cinquième, a pris son Attack Mode au moment de la lutte entre les deux équipiers et est désormais sur les talons du Champion en titre. Bird, après avoir déclenché son Attack Mode, prend les commandes de la course. L’écart se creuse rapidement en faveur du pilote Jaguar.

Chaos et drapeau rouge

Les événements de course se précipitent alors avec Buemi qui est arrêté hors piste puis un accrochage entre Günther et Blomqvist ; quelques secondes après cet incident, un autre, plus grave, survient dans la même zone, pour Alex Lynn dont la Mahindra, visiblement après une collision avec Evans, a traversé l'échappatoire à l'envers, glissant sur son Halo avant d'aller s'encastrer par l'arrière dans des protection situées au bout de la voie de secours.

Evans s'est précipité vers la monoplace de son homologue pour lui porter secours et a immédiatement rapporté avoir parlé avec Lynn. Le Britannique, pris en charge par les services médicaux sur la piste, a été "évacué à l’hôpital pour des examens de contrôle" et était "conscient, et parlait", a par la suite officiellement indiqué son écurie.

Le Full Course Yellow a alors à nouveau été déployé, avant que la direction de course ne décide de passer au Safety Car. La course a finalement été interrompue au drapeau rouge et définitivement arrêtée à 2'41 + 1 tour de la fin. Sam Bird remporte sa première course avec Jaguar, devant Robin Frijns et Jean-Éric Vergne.

E-Prix de Diriyah 2021 - Course 2