DS prolonge son engagement en Formule E jusqu'en 2026

DS et la Formule E, c'est une histoire qui va durer. Le constructeur français s'est officiellement engagé aujourd'hui pour le prochain cycle réglementaire de la discipline qui débutera lors de la Saison 9 (2022-2023), et ce jusqu'en 2026. Associé à l'équipe Techeetah depuis la Saison 5, DS Automobiles est l'un des acteurs majeurs de la discipline ces dernières années, ayant notamment conquis le titre successivement avec Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa. Les deux hommes représenteront d'ailleurs toujours les intérêts de la marque pour la saison à venir.

L'engagement de DS pour le futur cycle Gen3 renforce sa stratégie visant à promouvoir l'électrification de sa gamme de véhicules de série. Il s'agit surtout du deuxième constructeur à valider officiellement son engagement sur le long terme, après l'annonce similaire faite par Mahindra en novembre dernier. C'est une nouvelle positive pour la Formule E, qui a vécu en fin d'année dernière deux revers importants avec les annonces du retrait à venir d'Audi et BMW à l'issue de la saison 2020-2021.

"DS Automobiles a été l'un des premiers constructeurs à rejoindre la Formule E lorsque les équipes ont commencé à développer leur propre groupe propulseur, et c'est enthousiasmant de voir la flotte de véhicules électriques de série qu'ils ont développée depuis", souligne Jamie Reigle, PDG de la Formule E. "Je suis ravi que la seule équipe sacrée deux fois championne consécutivement réaffirme la position de la Formule E comme territoire pour démontrer sa technologie et comme plateforme marketing pour les grands constructeurs."

La future réglementation Gen3, repoussée d'un an en raison de la crise du coronavirus, permettra de faire courir des monoplaces plus puissantes et plus légères tout en maîtrisant les coûts. Les Formule E seront alors capables de développer 350 kW, soit l'équivalent de 470 chevaux, contre 250 kW aujourd'hui. La baisse de poids sera de 120 kg grâce à l'utilisation de nouvelles batteries, tandis que des arrêts au stand d'une trentaine de secondes devraient être mis en place grâce à une technique de super recharge.

"L'électrification est au cœur de la stratégie de DS Automobiles", rappelle Béatrice Foucher, directrice générale de la marque. "Nous avons été le premier constructeur premium à s'engager en Formule E, et notre marque a bénéficié significativement du travail et des succès obtenus par DS Performance, que ce soit en matière de développement ou de notoriété. Si aujourd'hui DS Automobiles est le constructeur multi-énergie qui a la moyenne d'émissions de CO2 la plus basse en Europe, c'est aussi grâce à l'expertise acquise en Formule E. Prolonger notre engagement jusqu'en 2026 nous offrira de nouvelles opportunités de poursuivre notre travail de développement."