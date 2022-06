Evans s'impose sur le fil devant Vergne et Mortara

Charger le lecteur audio

Il faisait déjà très chaud en début de journée à Jakarta lors des qualifications, les températures étaient tout aussi élevées pour le premier E-Prix de l'Histoire en Indonésie : on relevait 30°C dans l'air et 42°C sur la piste à quelques minutes du départ. Et la forte humidité (71%) allait mettre les pilotes à rude épreuve !

À l'extinction des feux, le poleman Jean-Éric Vergne a conservé son avantage et bouclé le premier tour en tête du peloton, devant Félix da Costa, Evans, Mortara, Dennis, Vandoorne, Buemi, Wehrlein, Lotterer et De Vries. Peu de dépassements ont été recensés en début de course puisque le Safety Car a été déployé dès le début du deuxième tour à la suite de l'accident d'Oliver Rowland.

À la relance de la course, Mitch Evans a profité du rythme lent de António Félix da Costa pour remonter en deuxième position et prendre en chasse Vergne. Le Français a ensuite été le premier à activer le mode attaque, une excellente stratégie puisqu'il n'a perdu qu'une place, contrairement à Evans qui en a perdu deux lors de son passage hors trajectoire, au tour suivant.

Cela a permis à Edoardo Mortara de remonter en deuxième position. Le pilote Venturi a brillamment résisté face à Evans en dépit de son déficit de puissance et a adopté une stratégie différente en choisissant d'activer son premier mode attaque bien après ses adversaires. Derrière, Pascal Wehrlein réalisait une belle remontée, avec cinq positions de gagnées depuis le départ, et circulait à la porte du top 5.

Vergne a bien réussi son début de course

À une vingtaine de minutes de l'arrivée, le leader Vergne a activé son dernier mode attaque, perdant une position face à Evans mais la regagnant presque immédiatement. Le Français comptait une petite avance sur le Néo-Zélandais, toutefois lui et Mortara, troisième, avaient encore un as dans leur manche avec un mode attaque encore disponible.

De manière cruciale, Evans n'a pas perdu de place en activant son second surplus de puissance, contrairement à Mortara qui a dû passer quelques tours blotti dans le diffuseur de Félix da Costa et a perdu du temps sur le tandem de tête. Se faisant très pressant derrière Vergne, le pilote Jaguar a ensuite porté une attaque à six minutes de l'arrivée, son adversaire était dans l'impossibilité de défendre ou de répliquer.

Le double champion de Formule E est néanmoins resté dans le sillage d'Evans pour appliquer une pression constante jusqu'au tout dernier tour. En difficulté avec ses pneus, le rythme d'Evans a chuté, permettant à Mortara de refaire son retard, et les trois hommes ont franchi la ligne d'arrivée dans un mouchoir de poche. Mais qui est arrivé en tête ? Evans, bien sûr ! Le Néo-Zélandais a décroché son troisième succès de la saison, devant Vergne et Mortara.

Félix da Costa a terminé au pied du podium, suivi par Stoffel Vandoorne, Jake Dennis, Lucas di Grassi, Wehrlein (qui est rentré dans le rang en seconde partie de course), Sam Bird et Sébastien Buemi. Le succès d'Evans lui permet de revenir à 11 points de Vandoorne en tête du championnat, Mortara et Vergne n'accusant plus que sept et cinq points de retard, respectivement.

En revanche, c'est un week-end à oublier pour Nyck de Vries : éliminé lors de la phase de groupes en qualifications, le Néerlandais a longtemps végété au fond du top 10 avant de conclure sa course sur une crevaison, causée par un contact avec André Lotterer (ce qui a valu au pilote Porsche une pénalité de cinq secondes).

E-Prix de Jakarta - Course