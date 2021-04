Jaguar maintient son engagement en Formule E pour la Gen3

Motorsport.com a appris que Jaguar maintiendrait son engagement en Formule E pour la Gen3, qui verra l'introduction de monoplaces de 470 chevaux et plus légères de 120 kg. L’écurie était présente à la réunion du groupe de travail technique de la FIA du 6 avril, qui permettait aux participants d’avoir accès aux données des fournisseurs de cette nouvelle génération de monoplaces : Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering et Hankook.

Une décision qui fait suite au projet Reimagine de Jaguar, dont le but est de fournir une version électrique de chaque modèle de la marque et de sa filiale Land Rover pour 2025. Cependant, le constructeur ne s’engagera pas publiquement sur son futur en Formule E (avec le cycle Gen3 allant jusqu’à la saison 2025-26) tant qu’un plus large projet en sport automobile n’aura été défini.

"Je peux confirmer que nous avons signé notre inscription pour la Gen3", déclare le directeur de Jaguar Racing Formula E, James Barclay, à Motorsport.com. "Nous l’avons fait. Nous avons signé les documents d’inscription et nous continuons notre développement."

Pourtant, cette annonce ne garantit en rien l’engagement de la marque jusqu’en 2026, comme le souligne le Britannique. "La FIA a établi un calendrier d’inscription, mais l’annonce de nos plans futurs en sport automobile constituera la prochaine étape de notre stratégie Reimagine. À ce stade, nous n’avons rien à ajouter. Nous avons signé, nous poursuivons notre développement pour la Gen3. Plus d’informations sur nos plans en sport automobile seront dévoilées prochainement."

Après cette première réunion avec la FIA, James Barclay est revenu sur l’importance des données recueillies pour un éventuel engagement futur. "Si vous voulez faire partie de cette Gen3, vous devez signer et continuer votre développement", explique le directeur de l'écurie. "Il s’agit du point de départ pour avoir les premières informations sur la voiture, mais nous attendons toujours des informations additionnelles dans certains domaines. Fondamentalement, ces données nous donnent assez d'informations pour appréhender le package de la voiture. Il s’agit de la première pierre de ce projet. Il est important de comprendre le contexte dès aujourd’hui, même si beaucoup d’autres informations vont arriver."

Jaguar est désormais le sixième constructeur à s’être inscrit pour la Gen3 après Mahindra, DS Automobiles, Nissan et Porsche. Dragon Penske Autosport est également sur le point d’annoncer son engagement. Mercedes, de son côté, a déclaré la semaine dernière avoir retardé sa signature, en attendant une clarification "d’importants détails concernant la structure du championnat". Le team principal, Ian James, a déclaré à Motorsport.com que la décision finale serait rendue dans les semaines à venir, mais que le projet de s’installer à Brackley dès la saison prochaine était toujours en route.

