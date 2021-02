Frijns en pole à Diriyah, Mercedes et Venturi cloués au garage

Plusieurs dizaines de minutes après la violente sortie de piste d'Edoardo Mortara sur Venturi à la fin des Essais Libres 3, l'Italo-Suisse (forfait pour cette séance alors qu'il se trouve à l’hôpital pour des examens de précaution) ayant visiblement foncé droit dans des Tecpro visiblement victime d'un problème technique, un message tombe sur les écrans à quelques instants du début de la séance : "Les équipes Venturi et Mercedes ne sont pas autorisées à entrer en piste pendant les qualifications."

Ce coup de théâtre, lié à l'enquête en cours sur la cause de l'accident qui a impliqué une voiture équipée d'un moteur Mercedes, écarte de fait le poleman/vainqueur de la veille et leader du championnat Nyck de Vries de la lutte pour la pole.

Lire aussi : Mercedes interdit de piste après le crash de Mortara

C'est Oliver Rowland qui a d'abord signé le meilleur temps provisoire après le passage des pilotes restants dans le Groupe 1 en 1'08"7, huit dixièmes devant Pascal Wehrlein et cinq secondes devant Mitch Evans et René Rast. Par la suite, avec le passage du Groupe 2, la meilleure marque est tombée dans l'escarcelle d'Oliver Turvey (1'08"4) qui, avec António Félix da Costa (1'08"6), s'est placé devant le pilote Nissan.

C'est alors qu'est arrivé le Groupe 3 (duquel André Lotterer était absent suite à un accident lors des essais libres, sa voiture ayant été trop abimée) qui a fait une razzia sur les places aux avant-postes, Robin Frijns (1'07"8), Tom Blomqvist, Jean-Éric Vergne et Sébastien Buemi prenant respectivement les première, deuxième, quatrième et cinquième positions dans la hiérarchie, ne laissant que Turvey et Da Costa comme pilotes des groupes précédents.

Le Groupe 4, celui profitant en théorie des meilleures conditions de piste et composé des derniers pilotes classés au championnat, n'a pas été en reste en réussissant à placer trois pilotes dans la lutte pour la Super Pole, à savoir Sérgio Sette Câmara, Sam Bird et Nico Müller, ces trois hommes accompagnant dans le top 6 Frijns, Blomqvist et Turvey. Vergne échoue à un souffle, en septième place.

Durant cette Super Pole, Frijns a maintenu son rang de seul pilote capable de passer sous les 1'08 et s'est adjugé la pole position de l'épreuve qui démarrera à 17h30, heure française, avec un chrono de 1'07"8, devant Sette Câmara et Bird.

E-Prix de Diriyah 2021 - Qualifications 2

E-Prix de Diriyah 2021 - Super Pole 2