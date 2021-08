Vergne en pole à Berlin, Félix da Costa idéalement placé

Même si 18 pilotes peuvent mathématiquement encore prétendre au titre, la première séance de qualifications de l'E-Prix de Berlin a été décisive pour beaucoup d'entre eux. Les pilotes du premier groupe, occupant les positions de tête au classement général, ont une nouvelle fois été handicapés car les conditions de piste ne faisaient que s'améliorer au fil des passages.

Ainsi, sur les six hommes de ce groupe, un seul a pu accéder à la Super Pole : António Félix da Costa. Le Champion en titre s'était emparé de la tête avec un temps de 1'06"486 suffisamment compétitif pour lui permettre de rester jusqu'au bout dans le top 6. Son temps a néanmoins été battu quelques instants plus tard par son coéquipier, Jean-Éric Vergne. Le Français, qui était dans le deuxième groupe, s'est même payé le luxe de prendre le meilleur temps de la séance. Edoardo Mortara s'est placé en deuxième position avant d'être lui aussi délogé par son coéquipier, Norman Nato, qui faisait partie du quatrième groupe. Les dernières places pour la Super Pole ont été prises par Sébastien Buemi (quatrième groupe) et Lucas di Grassi (troisième groupe).

Le Brésilien a été le premier à s'élancer pour tenter d'enlever la pole position : 1'06"427, un chrono similaire à la marque établie par Félix da Costa. Ce dernier a amélioré la référence avec un temps de 1'06"300, tandis que Sébastien Buemi est passé à côté de son tour et n'est pas parvenu à descendre sous la barre des 67 secondes. Les pilotes Venturi n'ayant pas réussi à s'immiscer dans la lutte pour la pole, Vergne était le dernier homme à pouvoir menacer Félix da Costa. Et avec un record dans le deuxième et troisième secteur, le Français a pris le meilleur temps pour 73 millièmes de seconde seulement !

Il s'agit de la première pole cette saison pour Vergne et une première ligne 100% Techeetah. Deuxième, Félix da Costa a devant lui une superbe opportunité de prendre le commandement du championnat à une course du but, ses principaux rivaux au classement ayant tous subi un revers plus ou moins important lors des qualifications : Mitch Evans et Jake Dennis partiront en quatrième ligne, Sam Bird, pénalisé à la suite d'un accrochage lors de l'E-Prix de Londres, en quinzième position, tandis que Nyck de Vries, Alex Lynn et Robin Frijns seront repoussés au fond de la grille.

E-Prix de Berlin 2021 - Qualifications 1

Pos. Pilote Équipe Temps Écart 1 Jean-Éric Vergne Techeetah 1'06.227 2 António Félix da Costa Techeetah 1'06.300 0.073 3 Lucas di Grassi Team Abt 1'06.427 0.200 4 Edoardo Mortara Venturi 1'06.442 0.215 5 Norman Nato Venturi 1'06.489 0.262 6 Sébastien Buemi DAMS 1'07.011 0.784 7 Mitch Evans Jaguar Racing 1'06.568 0.341 8 Jake Dennis Andretti Autosport 1'06.592 0.365 9 Pascal Wehrlein Porsche Team 1'06.612 0.385 10 Maximilian Günther Andretti Autosport 1'06.627 0.400 11 Oliver Rowland DAMS 1'06.658 0.431 12 Sam Bird Jaguar Racing 1'06.713 0.486 13 René Rast Team Abt 1'06.729 0.502 14 Nick Cassidy Virgin Racing 1'06.736 0.509 15 André Lotterer Porsche Team 1'06.789 0.562 16 Alexander Sims Mahindra Racing 1'06.814 0.587 17 Tom Blomqvist NIO Formula E Team 1'06.837 0.610 18 Sérgio Sette Câmara Dragon Racing 1'06.852 0.625 19 Nyck de Vries Mercedes 1'06.902 0.675 20 Oliver Turvey NIO Formula E Team 1'06.948 0.721 21 Alex Lynn Mahindra Racing 1'06.972 0.745 22 Stoffel Vandoorne Mercedes 1'07.006 0.779 23 Robin Frijns Virgin Racing 1'07.156 0.929 24 Joel Eriksson Dragon Racing 1'07.815 1.588