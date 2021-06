Wehrlein signe la pole, les favoris au tapis

Compte tenu de l'amélioration croissante des conditions de piste sur le circuit de Puebla, au Mexique, les pilotes du Groupe 1 n'ont pas brillé en qualifications. Le meilleur temps provisoire décroché par António Félix da Costa (1'24"881) n'a pas été suffisant. Le Champion en titre a dégringolé au classement au fil des passages jusqu'à atteindre la 12e position.

Autre grosse contre-performance : ni Robin Frijns ni Nyck de Vries ni Mitch Evans, tous trois installés aux premières positions du classement général, n'ont participé à la Super Pole. Le pilote Virgin Racing et leader du championnat s'élancera depuis la 21e place tandis qu'une fois encore, les pilotes Mercedes devront se retrousser les manches pour remonter lors de la course : de Vries s'est qualifié 16e et Stoffel Vandoorne 23e. Quatorzième à l'issue des qualifications, Joel Eriksson, qui remplace Nico Müller chez Dragon Racing ce week-end, partira du fond de grille aux cotés de con coéquipier, Sérgio Sette Câmara. Les deux hommes ont écopés de 20 places de pénalité pour divers changements sur leur monoplace.

Lire aussi : Un circuit en partie sur ovale pour la Formule E à Puebla

La Super Pole rassemblait Edoardo Mortara, Max Günther, Jean-Éric Vergne, Jake Dennis, Oliver Rowland et Wehrlein. Dernier homme à s'élancer, le pilote Porsche a réalisé le record dans le deuxième secteur mais n'a pas répété sa performance dans le dernier secteur. Son temps de 1'23"780 lui a permis de prendre la pole position avec 58 millièmes d'avance sur Rowland.

Bien qu'il ait battu la marque de Dennis et se soit emparé de la pole provisoire, le pilote Nissan e.dams a commis une erreur dans le virage 12, ce qui l'a empêché de contenir l'assaut final de Wehrlein. On retrouve donc Dennis, victorieux au deuxième E-Prix de Valence, en deuxième ligne avec Jean-Éric Vergne. Le double champion de la discipline a dû se contenter de la quatrième position. Enfin, Mortara a été le premier à se lancer dans la Super Pole, et une grosse faute l'a mis hors course pour la pole position. Le pilote Venturi a été le plus lent de tous en accusant un retard de plus de deux secondes.

E-Prix de Puebla 2021 - Qualifications 1

E-Prix de Puebla 2021 - Super Pole