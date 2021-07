Robert de Haan remporte le volant Feed Racing 2021 pour 0"002

Robert de Haan est le nouveau lauréat du volant Feed Racing ! Chaque année, cette initiative de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié permet à des jeunes pilotes sans expérience de la course en monoplace de participer à cinq jours d'essais au volant d'un châssis Mygale de F4 à Magny-Cours. Les frais d'inscription sont de 12 000 €, mais l'enjeu est le financement d'une saison de Formule 4 dans une équipe de pointe, avec un budget de 400 000 € – sans oublier le soutien dont peut bénéficier le vainqueur de la part de Villeneuve et Lemarié dans la suite de sa carrière.

Lire aussi : Quand Juju Noda et Emerson Fittipaldi Jr s'accrochent en F4

Cette année, parmi plus de 70 pilotes de 14 à 21 ans, les deux finalistes étaient Robert de Haan et Elliott Vayron, qui se sont affrontés sur cinq tours chronométrés – cinq tours lors desquels Vayron a signé le meilleur temps (1'54"305 contre 1'54"400) et démontré la plus grande constance (1'54"676 contre 1'54"958 sur la moyenne des cinq tours), mais la règle veut que le volant soit attribué selon la moyenne des trois meilleurs tours, et dans ce cas spécifique, c'est bien De Haan qui avait l'avantage… pour deux millièmes de seconde !

Le Néerlandais, qui vient de fêter son 15e anniversaire, remporte donc une saison de Formule 4 avec l'écurie italienne Cram Motorsport. Quant au Français du même âge, il est récompensé de ses belles performances en étant invité par Jacques Villeneuve au nouveau volant EuroNASCAR, qui lui permettra peut-être de gagner une saison gratuite dans la discipline. Le top 6 du volant Feed Racing 2021 est complété par quatre autres tricolores : Thomas Scibilia, Enzo Peugeot, Thibault Cazaubon et Nicolas Moreau.

Robert de Haan, entouré par Margot Laffite, Patrick Lemarié, Jacques Villeneuve et Julien Fébreau