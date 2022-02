Le Circuit Paul Ricard donne le coup d'envoi de sa saison 2022

Charger le lecteur audio

C'est déjà l'heure de la reprise pour le Circuit Paul Ricard. La piste varoise a présenté ce mercredi son calendrier 2022, qui s'étale sur neuf mois. Au total, 28 compétitions sont au programme, et il y en a pour tous les goûts : auto, moto, camion, karting, course à pied... "Un programme très éclectique" selon Stéphane Clair, directeur du circuit.

Le Grand Prix de France de Formule 1 est bien entendu l'évènement phare de ce calendrier mais on note aussi la présence de plusieurs compétitions GT, telles que l'International GT Open et le GT World Challenge Europe, ainsi que le retour des Dix Mille Tours, absents en 2021, et des Motorsport Games, les Jeux olympiques du sport automobile de la FIA.

En outre, le Paul Ricard fait la part belle aux deux-roues avec six évènements moto, dont deux manches du championnat Mini OGP Provence, le Bol d'Or et la finale du championnat de France Superbike, la discipline faisant son retour dans le Var après plusieurs années d'absence. Faut-il donc espérer l'accueil de championnats internationaux dans les années à venir ?

"Comme toujours, on ne s'interdit pas de rêver, donc on a évidemment imaginé travailler avec les organisateurs de ces différentes compétitions internationales", a répondu Stéphane Clair lors d'un entretien avec plusieurs médias, dont Motorsport.com. "Les calendriers sont bien pleins et bien remplis pour les prochaines années, donc ça veut dire qu'avant 2024, il n'y a pas beaucoup d'espoir de faire quoi que ce soit. Mais il n'est pas interdit au-delà de 2024 de réfléchir à l'accueil de quelques compétitions internationales."

Toutefois, le circuit doit se passer de son Évènement Vélo, une épreuve d'endurance qui se tient traditionnellement une semaine après le Grand Prix de France de F1. En raison de la nouvelle date du GP, qui passe cette année de juin à juillet, les conditions seront trop extrêmes pour les participants.

"On regrette l'absence de l'Évènement Vélo cette année pour des raisons de modification du calendrier", a précisé le directeur du circuit. "L'Évènement Vélo a lieu une semaine après le Grand Prix de Formule 1 pour des questions de démontage et d'organisation et cette année, malheureusement, avec le décalage du Grand Prix à la fin du mois de juillet, c'était impossible de faire courir tout le monde [pendant] 24 heures sur le circuit, au milieu de l'été. Ce n'était pas raisonnable d'un point de vue sécurité."

Le calendrier 2022 du Circuit Paul Ricard

Date Évènement 5-6 mars Championnat Ligue PACAC Karting 12-13 mars Trophée Tourisme Endurance 20 mars Championnat Mini OGP Provence 15-17 avril 4 Heures du Castellet ELMS 22-24 avril Grand Prix Camions 29 avril-1 mai Ultimate Cup Series 6-8 mai Ultimate Cup Moto 13-15 mai Ferrari Challenge Europe 20-22 mai International GT Open 26-28 mai Porsche Cup Suisse 3-5 juin GT World Challenge Europe Endurance Cup 10-12 juin Sunday Ride Classic 17-19 juin Grand Prix de France Historique 30 juin Sunset Run 3 juillet Roscar GT Challenge 9-10 juillet Lamera Cup 22-24 juillet Grand Prix de France de Formule 1 26-28 août Dix Mille Tours 2-4 septembre Fun Racing Cars 16-18 septembre Bol d'Or 23-25 septembre Championnat de France Superbike 25 septembre Championnat Mini OGP Provence 7-8 octobre Porsche Sprint Challenge 8 octobre Mud Girl Run 14-16 octobre SRO Racing Festival 28-30 octobre FIA "Motorsport Games" 4-6 novembre 2 Tours d'Horloge 11-13 novembre Ultimate Cup Series 9-11 décembre Sainte Baume Rallycircuit