Lars Stegelmann nouveau directeur commercial de Motorsport Network

Miami, 13 avril 2021 − Motorsport Network accueille Lars Stegelmann, expert en vente, communication et marketing à l’expérience internationale.

Lars Stegelmann a pris le poste de directeur commercial de Motorsport Network et est désormais responsable de la division commerciale internationale de la première compagnie de médias numériques de sports mécaniques. Au cours des six dernières années, Lars a développé avec succès l'unité commerciale internationale de Nielsen Sports & Entertainment, leader mondial du marché de l'évaluation des médias sportifs, de l'intelligence des données et du conseil en recherche.

Lars Stegelmann possède plus de quatorze ans d'expérience commerciale de haut niveau. Durant cette période, il a travaillé pour la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud et l'association européenne de football UEFA.

Dans le domaine des sports mécaniques, Lars Stegelmann a acquis une expérience pratique en Formule E, où il a développé le concept commercial d'un championnat pionnier dans le développement durable. Il a ensuite conseillé de nombreuses entreprises et organisations en tant qu'expert commercial chez Nielsen Sports. Avant cela, il a travaillé pour les cabinets de conseil internationaux Roland Berger et PricewaterhouseCoopers pendant plus de sept ans.

Oliver Ciesla, directeur général de Motorsport Network : "Lars a déjà travaillé en Suisse, en Pologne, en Ukraine, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Afrique du Sud et en Allemagne et, en plus de son vaste réseau international, il a également une grande connaissance du secteur de la publicité, des entreprises de médias et des agences. Je me réjouis de travailler avec Lars et je suis sûr qu'avec son expertise, nous trouverons désormais encore plus de partenaires pour nos canaux numériques de grande envergure."

Lars Stegelmann est désormais responsable des activités commerciales mondiales. Il opèrera principalement depuis le bureau allemand de Munich et développera l'activité de Motorsport Network en collaboration avec les équipes commerciales mondiales. Les plateformes numériques de Motorsport Network comprennent Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Autosport.com et Formel1.de ainsi que les marques Motor1.com et InsideEVs dans le secteur automobile.

Lars Stegelmann, directeur commercial de Motorsport Network : "Motorsport Network est rapidement devenu la plus importante plateforme numérique de sports mécaniques. L'intérêt des fans pour la discipline et pour l'automobile en général reste élevé et offre d'excellentes possibilités d'expansion. Je suis sûr que de nombreuses marques et annonceurs trouveront beaucoup d'intérêt dans nos solutions complémentaires pour le positionnement et le développement de la marque dans l'environnement des groupes cibles des sports mécaniques et de l'automobile. Je suis impatient d'apporter ma contribution à la poursuite du développement international de Motorsport Network, de ses partenaires et de ses clients."