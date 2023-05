Un nouveau livre photo sur l'expérience autour de Ferrari en F1

Motorsport Images, la plus grande collection au monde de photographies de sports mécaniques et d'automobiles, lance aujourd'hui un nouveau livre présentant plusieurs des grands noms de l'histoire de Ferrari.

Ferrari : From Inside and Outside est le fruit de la première collaboration entre deux photographes légendaires de la Formule 1, Rainer Schlegelmilch et Ercole Colombo. Le livre inclut également des chapitres rédigés par Piero Ferrari et d'importants directeurs d'équipe F1 de l'histoire de Ferrari, notamment Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri et Stefano Domenicali, qui est aujourd'hui PDG de la Formule 1. L'on trouve également un chapitre de Leo Turrini, célèbre journaliste italien et spécialiste de Ferrari, consacré à la période la plus fructueuse de l'écurie, dans les années 2000.

Stefan Johansson, Ferrari Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Le livre apporte un regard neuf sur la différence entre l'expérience vécue au sein de Ferrari et la perception extérieure, combinant une surveillance minutieuse et une adulation des fans du monde entier. Il explore également le mythe d'Enzo Ferrari, dont la personnalité et la vision ont créé une marque qui a fait le bonheur de dizaines de millions de fans dans le monde entier.

La légende Ferrari est superbement illustrée dans les pages de ce livre par les maîtres photographes Schlegelmilch et Colombo, dont les carrières ont débuté dans les années 1960 et se sont poursuivies jusqu'aux années 2010. Le livre a été produit par Motorsport Images, qui fait partie de Motorsport Network, en collaboration avec ACC Art Books, Rizzoli Lizard et Iconic Images.

Rainer Schelgelmilch est le photographe des photographes ; un artiste à l'esprit curieux, qui a su capter les expressions des pilotes comme aucun autre photographe, et un innovateur qui été le pionnier de techniques pour immortaliser la vitesse et les couleurs de la F1. Inspiré par le photoreportage rendu populaire au XXe siècle par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa et les photographes de l'agence Magnum, Schlegelmilch a fait carrière dans la F1 avec un regard extérieur.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo est l'initié par excellence. Un homme dont les compétences en matière de réseau rivalisent avec celles qu'il possède avec un appareil photo, Ercole a rapidement gagné la confiance d'Enzo Ferrari et est devenu son photographe. Il a pu saisir de nombreux moments intimes avec le Commendatore et avec des pilotes Ferrari emblématiques comme Gilles Villeneuve, Niki Lauda et Michael Schumacher.

Le livre est édité par James Allen, qui a écrit deux livres avec Michael Schumacher, dont la biographie de 2007 The Edge of Greatness. Il a également coécrit l'autobiographie de 1995 de Nigel Mansell The People's Champion.

Extrait de Piero Ferrari, fils d'Enzo Ferrari : "J'ai eu l'occasion de rencontrer Ercole Colombo à de nombreuses reprises, non seulement en Formule 1, mais aussi lors d'autres événements liés à Ferrari. Il était toujours présent. Ercole est un grand photographe et a toujours fait un travail fantastique. Ses images et ses archives feront partie de l'histoire de la course automobile. Rainer Schlegelmilch est également un grand professionnel. J'aime particulièrement les vieilles photos en noir et blanc car, lorsque j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de prendre des photos à l'Autodrome de Modène. Les images en noir et blanc donnent un aspect artistique. J'adore les photos en noir et blanc."

Michele Alboreto, Ferrari Photo de: Ercole Colombo

Luca di Montezemolo, ancien président de Ferrari, a déclaré : "Ercole et Rainer ont passé de longues années en Formule 1. Je les apprécie tant du point de vue professionnel que du point de vue humain. Et du point de vue professionnel, je pense que dans l'histoire de la Formule 1 moderne, ils ont un rôle important et une position importante."

Extrait de Jean Todt, le directeur d'équipe le plus titré de Ferrari : "Lorsque nous parlons de la différence de perception entre Ferrari depuis l'intérieur et Ferrari depuis l'extérieur, mon expérience s'est développée au fil des ans. Quand je suis arrivé, les gens n'avaient pas confiance en moi parce que j'étais Français ; je n'avais pas d'expérience en F1, alors ils se disaient : 'D'accord, il vient pour un ou deux ans, pour gagner de l'argent et repartir'. Mais au fil des années, ils se sont rendu compte que j'étais concentré parce que j'étais à l'usine jour et nuit avec l'équipe, et que je fournissais vraiment tous les efforts nécessaires."

"Il y avait des pressions pour me licencier, mais lorsque Michael a été engagé en 1996, même si je ne le connaissais pas très bien, il s'est rendu compte que je faisais le travail correctement et que les choses allaient s'arranger. Vers le mois de juin, alors que l'on spéculait sur mon licenciement, Michael a dit : 'Si Jean part, je partirai aussi'. Bien sûr, cela a choqué tout le monde, et ils ont dit : 'D'accord, nous n'allons pas le virer'."

Stefano Domenicali, ancien directeur de l'écurie, aujourd'hui PDG de la Formule 1, a déclaré : "Chaque fois qu'il y a une occasion de fêter quelque chose à l'usine ou un moment à partager, cela se vit non seulement avec l'équipe de course, mais aussi avec l'autre partie de l'entreprise, du côté GT, parce que Ferrari est une seule et même entreprise et qu'il est très important de partager ce genre de choses. Tout le monde a le sentiment que, sous la marque F1, ils sont considérés comme une équipe reconnue dans le monde entier. L'entreprise prend cette responsabilité au sérieux, celle d'être considérée comme un modèle pour l'industrie italienne dans le monde entier."

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Photo de: Ercole Colombo

"Presque tout ce que j'ai appris pendant mon séjour chez Ferrari a influencé la façon dont je travaille aujourd'hui en tant que PDG de la F1. Cela a été très important pour moi, et je suis très reconnaissant envers les personnes chez Ferrari qui m'ont inspiré pendant cette période de ma croissance."

Pour en savoir plus et acheter Ferrari : From Inside and Outside, rendez-vous sur https://www.dukevideo.com/prdACC2105/Ferrari-From-Inside-and-Outside-HB