Ils nous ont quittés en 2023

Ken Block, 1967-2023

Personnage atypique du monde des sports mécaniques, Ken Block est surtout connu pour ses spectaculaires vidéos de gymkhana qu'il produisait et réalisait. Cofondateur de la marque DC Shoes, il était également un grand passionné de compétition. Il s'est lancé dans le rallye en 2004, disputant deux saisons du championnat américain sur une Subaru Impreza avec à la clé quelques victoires, avant de connaître ses premières apparitions en WRC en 2007. Vice-champion des États-Unis en 2006 et 2008, il intensifia sa présence en Championnat du monde grâce au soutien de Ford pour le Monster World Rally Team, jusqu'à disputer au total 25 rallyes, avec la septième place au Mexique en 2013 comme meilleur résultat. Cette année-là, il termina à nouveau second en Rallye America.

Il s'engagea ensuite en rallycross avec son équipe, appelée désormais Hoonigan Racing Division, signant la deuxième place en Global RallyCross en 2015 avant de disputer deux saisons complètes en World RX. Il était également présent aux X Games, avec plusieurs médailles à la clé mais jamais de titres. Tout début 2023, il a perdu la vie dans un accident de motoneige.

Craig Breen, 1990-2023

Disparu tragiquement à 33 ans lors d'essais menés par Hyundai en Croatie, Craig Breen a débuté sur circuit avant de se consacrer au rallye à compter de 2009. Vainqueur des championnats britanniques et irlandais, il avait ensuite intégré la WRC Academy, devenant le premier vainqueur de ce programme en 2011 puis de s'engager plusieurs saisons en ERC.

C'est au volant d'une Citroën DS3 qu'il signera le premier de ses neuf podiums mondiaux, au Rallye de Finlande 2016. Engagé par la marque française jusqu'en 2018, il rejoindra ensuite Hyundai pour un programme partiel entre 2019 et 2021, avant une année complète chez M-Sport en 2022. Il faisait en 2023 son retour au sein de la marque coréenne, à nouveau pour un programme partiel, et avait égalé son meilleur résultat dans la discipline lors du Rallye de Suède, en terminant deuxième.

Jean-Pierre Jabouille, 1942-2023

Auteur de deux victoires en Formule 1, Jean-Pierre Jabouille aura débuté sa carrière en discipline reine au-delà de ses 30 ans. Il aura joué un rôle clé dans le projet Renault F1 en travaillant à la mise au point du moteur turbo. En dépit d'un manque criant de fiabilité, il sera tout de même le premier à en récolter les fruits, en l'emportant lors du GP de France 1979 même si c'est surtout le duel entre Gilles Villeneuve et René Arnoux qui est passé à la postérité. En 1980, il remportera en Autriche son second succès puis sera victime d'un grave accident au Canada où il se cassera une jambe.

Après un éphémère retour en F1 avec Ligier, il retrouvera l'Endurance, discipline dans laquelle il avait déjà roulé dans les années 1960-1970. En 14 participations aux 24 Heures du Mans, il terminera trois fois troisième (1973 et 1974 sur Matra, 1992 et 1993 sur Peugeot), son meilleur résultat. Il fut ensuite pendant deux ans à la tête de Peugeot Sport, préparant et accompagnant notamment le retour de la marque en F1.

Corrado Provera, 1941-2023

Corrado Provera fut un personnage essentiel du programme sportif de Peugeot dans les années 1990-2000, endossant à compter de 1998 et jusqu'en 2005 le rôle de directeur de Peugeot Sport après avoir gravi les échelons en s'occupant notamment de la communication de la marque, poste qu'il conservera même à partir de 1998. L'Italien a notamment été crucial dans le retour gagnant du Lion en WRC, avec à la clé deux titres pilotes (avec Marcus Grönholm en 2000 et 2002) et trois sacres constructeurs (de 2000 à 2002) avec l'emblématique 206. Bien moins fructueuse fut l'aventure F1 avec Prost, qui s'est soldée par un échec cuisant.

Cecil Sandford, 1928-2023

Après avoir débuté en tout-terrain et en motocross, Cecil Sandford s'est vu offrir la possibilité de rejoindre l'équipe d'usine AJS pour participer à la saison 1950 du Championnat du monde, en catégorie 350 cm3. Si cette première campagne ne s'avère pas brillante, il débarque l'année suivante chez Velocette pour remporter sa première victoire en Belgique. C'est en 1952, désormais au guidon d'une MV Agusta, qu'il conquiert sa première couronne mondiale en devenant Champion 125 cm3 ; c'est d'ailleurs le tout premier titre de la marque italienne en Championnat du monde.

S'en suivra alors deux autres saisons avec MV, avec une deuxième place finale en 125 cm3 lors de la saison 1953, avant un passage chez Moto Guzzi et en 250 cm3 et 350 cm2 à partir de 1955 qui lui permettra de décrocher le titre honorifique de vice-champion du "quart de litre". Après avoir disputé le championnat 125 cm3 avec Mondial, il représente la marque en 1957 en 125 cm3 et en 250 cm3, avec un sacre dans cette dernière catégorie. Il se retira de la compétition après le retrait de Mondial, fin 1957. Décédé fin novembre, il était le dernier Champion du monde des années 1950 encore en vie.

Gil de Ferran, 1967-2023

Le décès soudain de Gil de Ferran, survenu à quelques jours de clore l'année 2024, a affecté le monde des sports mécaniques. Le Franco-brésilien n'avait que 56 ans et était précédé d'une image particulièrement sympathique et chaleureuse. Double champion de CART au début des années 2000, il a surtout remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 2003 avec le Team Penske. Puis il a œuvré dans le management et la communication, occupant un poste de directeur sportif chez Honda (2005-2007) et McLaren (2018-2021) en Formule 1. Depuis mai dernier, il était consultant pour cette même écurie McLaren, auprès de Zak Brown.

Eux aussi nous ont quittés...

Alberto Antonini

Journaliste et ancien responsable de la communication de Ferrari en F1

Paul Bird, 1967-2023

Patron de l'équipe Paul Bird Motorsport

Slim Borgudd, 1946-2023



Musicien et pilote, auteur de 10 départs en F1

Neil Brown, 1948-2023

Fondateur et patron de l'entreprise spécialisée dans les moteurs Neil Brown Engineering

Roberto Colaninno, 1943-2023

PDG du groupe Piaggio et d'Aprilia

Roger Dorchy, 1944-2023

Pilote d'Endurance et de GT, recordman de vitesse aux 24 Heures du Mans (407 km/h en 1988)

Livio Fassinotti, 69 ans



Touriste italien tué sur le Dakar

Robert Fernley, 1953-2023

Dirigeant de Force India en F1 en 2008 et 2018

Michel Ferté, 1958-2023

Pilote de F3000 et d'Endurance

Giancarlo Gagliardi, 1943-2023

Pilote de F3 et d'Endurance

Mirko Giansanti, 1976-2023

Pilote 125cc et 250cc et patron de l'équipe Giansanti Racing Team

David Lazenby, 86 ans

Mécanicien Lotus en F1 et fondateur du fabricant de monoplaces Hawke Racing

Ken McAlpine, 1920-2023

Pilote de F1 (sept départs) et d'Endurance, ancien dirigeant de Connaught Racing

Steve Neal, 1940-2023

Pilote Mini et cofondateur de l'équipe de BTCC Team Dynamics

Dave Price, 1948-2023

Fondateur de l'équipe de monoplaces David Price Racing, directeur de Richard Lloyd Racing puis de Sauber-Mercedes en Endurance, team principal de Brabham en F1

Raúl Torras Martínez, 1976-2023

Pilote moto décédé lors du Tourist Trophy de l'Île de Man

Shoichiro Toyoda, 1925-2023

Fils du fondateur de Toyota et ancien patron de la firme

Mike Trimby, 1949-2023

Fondateur et directeur de l'International Racing Teams Association (IRTA)

Basil van Rooyen, 1939-2023

Pilote de tourisme et d'Endurance, auteur de deux départs en F1

Dilano van 't Hoff, 2004-2023

Pilote de monoplace, tué dans un crash en FRECA à Spa

John Wickham, 1949-2023

Fondateur de l'équipe Spirit en F1, patron de Bentley en Endurance

Erich Zakowski, 1933-2023

Fondateur de l'équipe Zakspeed en tourisme et en F1

Notre hommage s'étend également à tous ceux qui n'ont pas été cités.