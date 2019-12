On a testé la Lamborghini Huracan Evo Super Trofeo !

J'ai eu la chance de rouler dans près d'une centaine de voitures de course au cours de ma carrière, et ai désormais le plaisir de pouvoir dire que le nombre de Lamborghini que j'ai pu prendre en main est passé à deux !

J'étais très excité à l'idée de retrouver le baquet d'une auto utilisée sur le championnat Super Trofeo, après une première expérience en 2011. Cette fois, j'ai eu à essayer d'appréhender les capacités de la nouvelle version de la Lamborghini Huracan Evo.

Depuis la dernière fois, le championnat a énormément gagné en maturité : huit saisons après ma dernière expérience du professionnalisme de Lamborghini, voici une autre auto réellement aboutie, sophistiquée, et surtout sérieusement rapide.

Il est difficile de ne pas remarquer la poussée de Lamborghini dans le monde de la course GT dernièrement. La marque italienne se frotte en piste aux prestigieux noms que sont Ferrari, Porsche et Mercedes, et j'étais réellement curieux de comprendre comment Lamborghini a abordé son propre programme pour se distinguer dans un environnement si compétitif.

Lors de ma première expérience avec la Lamborghini du Super Trofeo, le championnat était encore relativement dans ses prémices. J'avais partagé mon temps dans l'habitacle de la Gallardo LP560-4 avec le pilote professionnel Marino Franchitti, au cours d'une course de support du Championnat du Monde FIA GT1, sur le tracé de Silverstone dans sa version Grand Prix. L'auto était rudimentaire, en termes de capacités de course. Elle était certes phénoménale dans les lignes droites (ce qui est toujours commode à Silverstone) mais une bonne partie de la technologie était encore trop juste pour une utilisation en conditions de course. Par ailleurs, la Gallardo n'était pas une voiture très fiable. Le système électrique de notre auto nous avait lâché lors de la dernière course du week-end et celle de Peter Cox avait pris feu à la sortie de Copse !

Il est clair que Lamborghini a travaillé très dur depuis ces premiers jours d'apprentissage de la compétition de haut niveau en GT. Le niveau de sophistication technologique, presque une décennie plus tard, est spectaculaire et au-delà du niveau des pilotes, qui monte de plus en plus chaque saison, les autos produites sont désormais de véritables machines de compétition, ne demandant qu'à avaler du circuit.

En cela, la Huracan est tout sauf une déception ! Son pedigree compétition est incontestable. Découvrez-le dans notre test complet en vidéo !