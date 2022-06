Will Power fait coup double à Détroit

Charger le lecteur audio

Parti seulement 16e sur la grille à Détroit dimanche soir, Will Power a signé une grosse remontée pour s'imposer et signer la 100e victoire de Chevrolet de l'ère 2,2 litres en IndyCar. L'Australien a résisté à Alexander Rossi jusqu'au drapeau à damier, au terme d'un duel intense entre les deux hommes.

Le départ de la course s'est déroulé assez bizarrement puisque seulement une dizaine de monoplaces étaient en formation au moment de l'envol. Dans le relais final, Power possédait une quinzaine de secondes d'avance sur Rossi, qui a commencé à réduire cet écart et à le faire passer sous les dix secondes. Sous le drapeau à damier, cet écart n'était plus que d'une seconde.

"Je savais que si je pouvais maintenir un écart raisonnable jusqu'à la fin, ça irait, mais j'étais un peu inquiet car j'ai vu à quel point les pneus rouges s'usaient", a expliqué Power au micro de NBC après la course. "Mais il y avait beaucoup de gommes sur la piste à la fin. Il y a eu un travail extraordinaire de l'équipe et c'était une course très plaisante car je me suis battu et j'ai fait de bons dépassements."

Cette manche, disputée une semaine tout juste après les 500 Miles d'Indianapolis, n'a pas vraiment souri aux Français, même si Simon Pagenaud a accroché une belle neuvième place. Romain Grosjean a quant à lui terminé 17e, à un tour du vainqueur.

Cette victoire, sa première de la saison après deux podiums auparavant, permet à Will Power de s'emparer des commandes du championnat devant Marcus Ericsson, qui avait fait un bon grâce à sa victoire et aux points doublés de l'Indy 500. Pato O'Ward occupe la troisième position de ce classement, où Simon Pagenaud est huitième et Romain Grosjean 14e.

IndyCar - Détroit