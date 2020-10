Le pilote qui a agressé son rival se retire de la compétition

Lors des Championnats du monde de Karting qui avaient lieu ce week-end à Lonato, Luca Corberi s'est rendu coupable d'agissements qualifiés d'inacceptables par l'ensemble du paddock et de la communauté, notamment Felipe Massa, président de la Commission Internationale de Karting FIA.

Après un accrochage avec Paolo Ippolito lors de la course, Corberi a enlevé le spoiler de son kart pour tenter de le lancer sur son rival, qui était encore en action. Il l'a ensuite agressé physiquement dans le parc fermé, avec une certaine violence, dans ce qui s'est transformé en bagarre générale.

Vingt-quatre heures plus tard, Corberi a pris ses responsabilités dans un post publié sur Facebook et a annoncé son intention de se retirer de la compétition après avoir commis l'irréparable.

"Je souhaite présenter mes excuses à la communauté des sports mécaniques pour ce que j'ai fait", a écrit l'Italien de 23 ans quelques instants avant de finalement supprimer son compte sur le réseau social. "Aucune excuse n'explique pourquoi j'ai agi de manière si scandaleuse. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait lors de mes 15 ans de carrière, et j'espère vraiment qu'on ne verra plus quiconque le refaire à l'avenir."

"Après la course, une fois convoqué par les commissaires de course, je leur ai demandé de révoquer ma licence car j'étais pleinement conscient de mes erreurs irréparables, mais comme ils me l'ont montré, ils n'ont pas le pouvoir de le faire, c'est écrit dans le règlement international. Par conséquent, je vous demande de ne pas les critiquer, ils faisaient simplement leur travail du mieux possible."

"Pour cette raison, j'ai décidé de ne plus participer à la moindre compétition de sports mécaniques pour le restant de mes jours. Je ne fais pas justice moi-même, c'est simplement la bonne chose à faire."

"Ma famille évolue en karting depuis 1985, nous l'avons vu se développer, nous en avons vu le meilleur et le pire. L'on se souviendra de cet épisode comme l'un des pires de notre sport, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais."

"Je ne demande pas votre indulgence, car je ne la mérite pas. J'accepterai sans réserve les sanctions requises."

"J'écris aujourd'hui pour demander pardon même si ça ne suffit pas, car après toutes les mauvaises choses qui sont arrivées lors de cet événement, c'est moi qui suis coupable des pires agissements jamais vus, moi qui adore ce sport et qui après le pire jour de ma vie me remémorerai quand même les bons souvenirs de course."

Le principal succès de la carrière de Corberi restera sa victoire à la Coupe du monde de Karting KF3 en 2012, face des pilotes tels que Callum Ilott, Lance Stroll et George Russell.