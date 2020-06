Le point sur les engagés aux 24 Heures du Mans 2020

En annonçant ce jeudi un programme condensé et inédit pour l'édition 2020, qui aura lieu en septembre en raison de la crise du coronavirus, l'Automobile Club de l'Ouest a également dévoilé une mise à jour de la liste des engagés. Celle-ci fait suite aux différents forfaits qui ont été annoncés ces dernières semaines. Il y a toujours 62 concurrents au départs, désormais répartis comme suit : 7 autos en LMP1, 26 en LMP2, 8 en LMGTE Pro et 21 en LMGTE Am.

Lire aussi : Un format compact et inédit pour les 24H du Mans

Le premier forfait enregistré était celui du SRT41, qui devait occuper le stand dédié aux nouvelles technologies avec un prototype confié à trois pilotes en situation de handicap. Par la suite, Porsche a annoncé le retrait de deux 911 RSR officielles qui devaient être alignées par sa structure américaine, réduisant son engagement de moitié. Puis c'est le Corvette Racing qui a fait une croix sur sa participation au Mans.

Pour pallier ces défections, plusieurs concurrents ont été promus depuis la liste des réservistes. C'est le cas de ByKolles en LMP1, d'IDEC Sport et High Class Racing en LMP2, ainsi que de Spirit of Race et Proton Competition en LMGTE Am. Il ne reste plus que quatre réservistes en cas de nouveaux forfaits d'ici le mois de septembre.

La liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2020

N° Équipe Voiture Pilotes confirmés LMP1 - 7 concurrents 1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Gustavo Menezes Norman Nato Bruno Senna 3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Romain Dumas Louis Delétraz Nathanaël Berthon 4 ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Gibson Tom Dillmann NC NC 5 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Charlie Robertson NC NC 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1-AER Mike Simpson Guy Smith Chris Dyson 7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Sébastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley LMP2 - 26 concurrents 11 Eurointernational Ligier JS P217-Gibson Adrien Tambay NC NC 12 RickWare Racing Riley MK30-Gibson Cody Ware NC NC 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Patrice Lafargue NC NC 20 High Class Racing Oreca 07-Gibson Jan Magnussen NC NC 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Memo Rojas Pipo Derani Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Colin Noble NC NC 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson John Falb Simon Trummer NC 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Jean-Éric Vergne NC 28 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Richard Bradley 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd 30 Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Jonathan Hirschi Konstantin Tereshchenko 31 Panis Racing Ligier JS P217-Gibson Julien Canal Nico Jamin NC 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Alex Brundle Will Owen Job van Uitert 33 High Class Racing Oreca 07-Gibson Kenta Yamashita Mark Patterson Anders Fjordbach 34 Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson Jakub Smiechowski Rene Binder NC 35 Eurasia Motorsport Ligier JS P217-Gibson Shane van Gisbergen Danial Gaunt Nobuya Yamanaka 36 Signatech Alpine Elf Alpine A470-Gibson Pierre Ragues André Negrão Thomas Laurent 37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson Roberto González António Félix da Costa Anthony Davidson 38 JOTA Oreca 07-Gibson Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens 39 Graff Oreca 07-Gibson James Allen Alexandre Cougnaud Vincent Capillaire 42 Cool Racing Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny 43 Thunderhead Carlin Racing Dallara P217-Gibson Jack Manchester Ben Barnicoat NC 47 Cetilar Racing Dallara P217-Gibson Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi 48 Performance Tech Oreca 07-Gibson Cameron Cassels NC NC 50 Richard Mille Racing Alpine Alpine A470-Gibson Sophia Flörsch Katherine Legge Tatiana Calderón LMGTE Pro - 8 concurrents 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra 71 AF Corse Ferrari 488 GTE Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina 81 Gear Racing Ferrari 488 GTE Christina Nielsen NC NC 89 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE Sébastien Bourdais Olivier Pla Jules Gounon 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Nicki Thiim Marco Sørensen Richard Westbrook 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Alex Lynn Maxime Martin Harry Tincknell LMGTE Am - 21 concurrents 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Christoph Ulrich Steffen Gorig Alexander West 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 55 Spirit of Race

Ferrari 488 GTE Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR Laurents Horr Matteo Cairoli Egidio Perfetti 57 Team Project 1

Porsche 911 RSR Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga 61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Francesco Piovanetti NC NC 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Johnny Mowlem Bonamy Grimes Charlie Hollings 65 WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE Cooper MacNeil NC NC 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Richard Heistand NC NC 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino 72 HubAuto Corsa Ferrari 488 GTE Morris Chen Tim Slade Marcos Gomes 74 Kessel Racing

Ferrari 488 GTE Nicola Cadei NC NC 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR Christian Ried Riccardo Pera NC 78 Proton Competition Porsche 911 RSR Dennis Olsen NC NC 83 AF Corse Ferrari 488 GTE François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 Gulf Racing

Porsche 911 RSR Michael Wainwright Ben Barker Andrew Watson 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR Thomas Preining NC NC 90 TF Sport Aston Martin Vantage Salih Yoluc Charlie Eastwood Jonathan Adam 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn 99 Dempsey-Proton Competition Porsche 911 RSR Patrick Long NC NC Les concurrents en gras sont engagés en WEC pour la saison 2019-2020. Réservistes N° Équipe Voiture 27 DragonSpeed USA Oreca 07-Gibson 60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE 89 Team Project 1 Porsche 911 RSR 96 D'station Racing Aston Martin Vantage

Voir aussi :