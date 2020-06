L'ACO suspend la billetterie des 24 Heures du Mans 2020

Les 24 Heures du Mans 2020 auraient dû se dérouler les 13 et 14 juin derniers, mais la pandémie de COVID-19 en a décidé autrement – bien qu'ait eu lieu la version virtuelle de la course ce week-end-là, en partenariat avec Motorsport Games.

L'épreuve réelle, elle, a été reportée aux 19 et 20 septembre, et les fans y sont toujours conviés… dans une certaine mesure. On ne sera peut-être pas au niveau des 250'000 spectateurs habituels, puisque l'ACO vient de geler la billetterie en raison de la situation sanitaire. Rappelons que les rassemblements de plus de dix personnes demeurent actuellement interdits en France, alors qu'environ 7000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés lors des deux dernières semaines.

Ainsi, l'accès au circuit est pour l'instant réservé aux membres du club ACO et aux spectateurs disposant déjà d'un billet pour l'événement, acheté au plus tard le 29 juin. Le communiqué précise : "Tous les membres de l’ACO, les spectateurs ou les intermédiaires agréés détenteurs de réservations déjà payées pour des tribunes, des hospitalités dites 'Espace Membres ACO', des aires d’accueil ou des parkings pourront compléter ces réservations avec l’achat de billets pour des Entrées Générales."

Lire aussi : Le point sur les engagés aux 24 Heures du Mans 2020

Pierre Fillon, président de l'ACO, demande quant à lui aux fans et spectateurs "leur compréhension et leur bienveillance". Il poursuit : "Dans ce contexte inédit, nous ne serons sans doute pas en mesure d’accueillir tout le monde sur le circuit cette année. Nous mettons tout en œuvre, dans le respect des mesures sanitaires nécessaires à la protection de tous, pour proposer un événement de qualité."