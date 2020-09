Kobayashi offre la pole à Toyota, Rebellion en première ligne !

L'exercice de vitesse pure voulu par les organisateurs des 24 Heures du Mans et baptisé hyperpole a tenu toutes ses promesses. Recherche de la performance, trafic quasi inexistant : tout était réuni pour que les 23 concurrents en lice pour cette séance (5 LMP1, 6 LMP2, 6 LMGTE Pro et 6 LMGTE Am) s'en donnent à cœur joie. Les conditions étaient qui plus est excellentes avec 22°C dans l'air sous le soleil manceau. Dès le feu passé au vert, la conquête de la pole s'est ouverte et, même si la position de départ n'a pas une importance majeure en Endurance, être le plus rapide sur un tour au Mans demeure une ligne de prestige sur le CV de n'importe quel pilote !

Il était évident que la pole position au général se jouerait entre les LMP1, Toyota envoyant en piste Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima, tandis que Rebellion comptait sur Louis Delétraz et Gustavo Menezes, ByKolles sur Tom Dillmann. Kobayashi a mis tout le monde au parfum dès sa première tentative au volant de la Toyota #7 avec un chrono canon de 3'15"920, à un peu plus d'une seconde du record absolu qu'il détient depuis 2017. Canon ? Pas autant que Rebellion, qui a fait parler la poudre quelques instants plus tard avec un passage impressionnant en 3'15"822 pour Menezes avec la #1 ! Le duel a donc bien eu lieu, puisque Kobayashi a répliqué à mi-séance avec une amélioration de sa marque personnelle en 3'15"267.

L'équipe suisse en est restée là, mais Toyota a envoyé ses deux TS050 Hybrid en piste dans les dernières minutes pour tenter d'améliorer. Nakajima a fait progresser sa marque mais cela n'a pas suffi à se hisser en première ligne, où l'on trouvera donc une des deux Rebellion. Dans son ultime run, Kobayashi a affiché une belle avance dans les deux premiers secteurs et le record semblait à portée de main, mais le pilote nippon a avorté son tour rapide et est rentré au stand.

Record battu en LMP2 !

Du côté du LMP2, le record absolu du circuit pour la catégorie est tombé lors de cette hyperpole, alors qu'il était depuis 2018 la propriété de Paul-Loup Chatin (3'24"842). C'est United Autosports qui s'est offert la pole avec l'Oreca 07 #22, grâce à Paul di Resta en 3'24"528. À noter la sortie de piste sans gravité de Nyck de Vries aux virages Porsche dans sa première tentative.

En LMGTE Pro, les six autos d'usine engagées cette année était au rendez-vous, pour un bras de fer entre Aston Martin, Ferrari et Porsche. Les chronos de la catégorie ont toutefois été plutôt étonnants, mais peut-être pas si surprenants quand on sait la crainte qu'il peut y avoir devant un éventuel ajustement de la BoP avant la course. Dans ces conditions, la pole position revient à Porsche avec un chrono de 3'50"874 signé par Gianmaria Bruni.

Enfin, en LMGTE Am, le Luzich Racing partira en pole position grâce au meilleur temps établi en 3'51"266 par Côme Ledogar.

