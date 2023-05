La belle opération caritative de Porsche aux 24H du Mans

Aux 24 Heures du Mans, Porsche roulera évidemment pour la gloire avec dans un coin de la tête une 20e victoire qui serait historique, mais le constructeur allemand roulera aussi pour la bonne cause. La marque s'est engagée à reverser une importante somme d'argent au profit d'enfants gravement malades.

Trois prototypes Porsche 963 LMDh seront engagés par l'équipe d'usine Porsche Penske Motorsport le mois prochain dans la Sarthe, et pour chaque tour bouclé en course par l'un d'entre eux, ce sont 750 € qui seront ajoutés à cette cagnotte qui formera le don, mis en place dans le cadre de l'opération Racing for Charity.

Les fonds récoltés, qui pourraient dépasser les 800 000 € si jamais les trois voitures voient le drapeau à damier, seront ensuite distribués à trois associations : Kinderherzen retten e.V., Interplast Germany e.V. et la Ferry Porsche Foundation.

"Les 24 Heures du Mans sont l'un des plus grands événements sportifs au monde et l'un des plus grands défis de l'Endurance", rappelle Michael Steiner, membre du comité exécutif de Porsche AG et chargé de la recherche et du développement. "Pour Porsche, Le Mans est l'un des terrains d'essai les plus exigeants pour les nouvelles technologies qui seront ensuite produites en série. À l'occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, nous voulons faire passer un message et attirer l'attention sur les organisations caritatives sélectionnées, qui sont particulièrement engagées dans les problématiques sociales."

La Porsche 963 cliente de l'équipe JOTA ne sera pas concernée par cette opération, qui demeure propre au programme d'usine de Porsche. La marque fait cette année son retour en prototype après cinq années d'absence, et arborera une livrée spéciale qui a été dévoilée il y a quelques jours.

Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki seront au volant de la n°5, Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor dans la n°6, et Felipe Nasr, Mathieu Jaminet et Nick Tandy dans la n°75. Cette dernière portera justement ce numéro pour célébrer les 75 ans de production de voiture de sport du constructeur de Stuttgart.

