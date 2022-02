Retour à un programme plus classique pour les 24H du Mans

Charger le lecteur audio

Après deux éditions décalées sur fond de crise sanitaire, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) entend retrouver un programme plus habituel pour les 24 Heures du Mans 2022. Exceptionnellement organisée en septembre 2020 puis en août 2021, la classique sarthoise doit renouer avec sa date historique cette année, avec un départ le samedi 11 juin.

L'ACO a dévoilé le programme de la semaine, qui débutera les vendredi 3 et samedi 4 juin avec les vérifications administratives et techniques, de retour sur la Place de la République au cœur du Mans. Le dimanche, à une semaine de la course, la Journée Test accueillera à nouveau le public. Les animations se poursuivront toute la semaine avec le Pitwalk le mardi, qui permettra notamment aux supporters de rencontrer les pilotes pour des dédicaces.

La première séance d'essais libres se tiendra le mercredi à partir de 14h00 et l'Hyperpole le lendemain soir, avec les six premiers de chaque catégorie en piste pour tenter de décrocher la pole entre 20h00 et 20h30, au coucher du soleil.

Des courses support sont prévues le jeudi mais également le vendredi, journée qui verra son programme renforcé avec de nouvelles animations dévoilées dans les prochaines semaines. L'ACO a annoncé la présence de Road to Le Mans, du Porsche Sprint Challenge France et, pour la première fois, de la Ligier European Series.

Le départ de la 90e édition des 24 Heures du Mans sera donné le samedi à 16h00, un horaire historique réinstauré l'an passé, avec une arrivée au même horaire le lendemain.

"Les 24 Heures du Mans retrouvent enfin, après deux éditions fortement touchées par la crise sanitaire, leur date habituelle en juin et un programme intense se prépare", se réjouit Pierre Fillon, président de l'ACO. "Le retour des animations pour le grand public, avec notamment le pesage en centre-ville, fera de cette 90e édition un moment unique, chargé en émotions pour les fans et les teams. Nous avons hâte de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour partager notre passion pour l'Endurance."

Le programme des 24 Heures du Mans 2022

Vendredi 3 et samedi 4 juin Pesage en centre-ville Dimanche 5 juin Journée Test Mardi 7 juin Animations sur le circuit Mercredi 8 juin Essais Libres 1 Jeudi 9 juin Hyperpole Vendredi 10 juin Animations sur le circuit Samedi 11 juin Départ Dimanche 12 juin Arrivée